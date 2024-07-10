中評社北京7月10日電／網評：“功夫”“熊貓”受熱捧的啟示



來源：大公報 作者：梅若林



香港旅遊業逐漸﻿復甦，但隨著消費習慣、經濟環境的急遽改變，業界也面對各式各樣的新挑戰。最近中央再送贈香港一對大熊貓，以及發揚本地武術文化的“武林盛舞嘉年華”獲得廣大回響，也在處處提醒社會各界和業界，香港發展旅遊業並不是要“硬銷”景點和商品，而是要善用自身“內聯外通”的獨特優勢，把盛事糅合有自己特色的文化元素，打造“人無我有”的旅遊體驗，落實“無處不旅遊”理念，才能重振香港旅遊業。



香港今年以來的“旅遊業成績”其實不算差，例如最近的內地“五一”長假期間，香港錄得約76.6萬人次內地旅客經各海陸空管制站入境，為香港帶來超過20億港元收益。這個成績應該值得肯定，也說明特區政府主打盛事經濟的大方向並沒有錯。然而，從相關數據也能看出一些較為迫切的問題，比如訪港內地遊客雖然大幅上升，但過夜客人數卻沒有相對增加，而且本地消費始終較為薄弱。剛過去的“七一”假期，儘管特區政府聯同飲食業界推出多項優惠鼓勵市民留港消費，但效果有限，三日假期期間共有逾126萬人次出境。



善用香港獨特優勢



今年5月，國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄一行，提出要樹立“香港無處不旅遊”的理念，充分發掘香港豐富的旅遊資源。夏主任提出的“無處不旅遊”，不應以字面簡單解釋為發挖地理景點，而是從文化、社區、資源各方面積極提煉出旅遊元素，展現香港獨有的吸引力。



最近中央再向香港送贈兩只大熊貓，消息一出已在坊間引起熱議；而昨日開始一連六日舉辦的“武林盛舞嘉年華”，也集結了3000名來自港澳內地及海外超過十個國家的表演者，包括4歲的幼童到96歲的武術大師。兩件事看似不大相關，但本質卻是相同的，也就是善用“內聯外通”、國際化這些香港的獨特優勢，來創造香港獨有的旅遊價值。

