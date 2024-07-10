互聯互通續擴容　港股吸引力增

今年上半年內地投資者淨買入港股3714億元，較去年同期增加逾兩倍。（大公報） 中評社香港7月10日電／大公報報導，內地與香港股市互聯互通踏入十周年，內外資金南北向流動渠道持續優化與擴大，港股聯通內地、國際的功能及角色進一步增強。隨著便利內地投資者以人民幣投資港股的措施快將落實，加上中資股具有很大估值修復空間，今年北水南下買港股有望創新高。



人民幣股債資產備受追捧，持續錄得外資大額淨流入，作為內外資金重要投資平台的香港，必然受惠其中。在外資加注中國的有利環境之下，港股在次季發力上升逾7%，逆轉年初弱勢，整個上半年恒生指數累升約4%，走勢明顯好轉，表現優於分別上升2.3%、2.8%的澳洲及新加坡等亞洲股市。由於內地與香港市場互聯互通機制不斷擴容與深化，持續增加港股市場競爭力，有理由相信內外資匯聚之下，下半年港股有望進一步走強。



內地與香港股市互聯互通踏入十周年，在推動跨境資金流動、內地資本市場與國際接軌及促進香港離岸人民幣市場發展取得不俗成果。滬港通、深港通交投活躍，成為互聯互通機制的成功典範，並且不斷覆製至其他市場，預期由股票、債券、衍生產品進一步擴大至新股及商品市場。毫無疑問，滬港通、深港通成為外資進入A股市場及內地資金進入港股的主要渠道，在人民幣國際化進程中發揮重要作用。迄今為止，外資北向累計淨買入約1.8萬億元人民幣A股，而內地投資者南向淨買入港股則增至3萬億元。



北水南下今年或創新高



值得留意的是，便利內地投資者以人民幣買賣港股快將落實，相信北水南下投資港股規模有望再創新高。今年上半年內地投資者淨買入港股3714億元，較去年同期增加逾兩倍，更超過去年全年3188億元，可見北水南下勢頭猛烈，以目前資金流入速度，全年淨買入規模可能高達7000至8000億元，有機會打破2020年創下的6414億元的新高紀錄。



此外，美歐政經風險增，全球對避險資產需求飆升，在岸人民幣債券成為吸納目標，帶動債券通成交大旺，今年5月北向債券通日均成交466億元人民幣，對比2017年開通時日均成交15億元人民幣，大漲30倍。由於港交所部署推出離岸國債期貨已如箭在弦，再配合互換通成交增加，預期外資持有在岸人民幣債券比重約3%的基礎上進一步增加，刺激債券通交投量上升，成為香港債券市場一大亮點。



開通兩年的ETF通，本月進一步擴容，上海、深圳、香港市場納入ETF通的產品逾百五只，未來納入ETF通的產品還有很大增長空間，從中助力香港發展成為區內重要的ETF交易中心。北向ETF通交易額由2022年7月的3.96億元人民幣增加至今年5月的213億元人民幣，南向ETF通交易額亦由兩年前的43億元增加至今年5月的352億元。



ETF通優化 增長空間廣闊



另外，跨境理財通2.0實施數月以來，市場反應不俗，新開戶近4萬個，新增流動資金逾350億元人民幣。上述連串數據反映互聯互通潛力大，港股吸引力進一步提升。



總之，市場互聯互通機制成為香港金融業的王牌，持續吸引內外資金流入，港股市場競爭優勢突出。