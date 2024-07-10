外資買中國債券　2／3經債券通

中評社香港7月10日電／大公報報導，財政司司長陳茂波出席債券通周年論壇2024致辭時表示，隨著各項提升結算效率的優化安排相繼實施，債券通南向交易在2021年推出，成為了連接內地與國際債券市場的重要橋梁。債券通北向通的成交量一直在增長，由最初剛推出的首月平均每天15億元人民幣，增長到今年5月的日均約466億元人民幣（1月至5月為445.7億元人民幣），增長超過30倍，是境外投資者配置內地債券資產的主要途徑。



陳茂波指，去年國際投資者投資中國債券的交易總量超過15萬億元人民幣，其中約三分之二是通過債券通進行。他續稱，利率互換通北向業務自去年5月上線以後，讓境外投資者可以更好管理債券和各類人民幣資產的利率風險，與債券通的發展相輔相成。今年6月，互換通日均成交名義本金達到了135億元人民幣，是去年5月推出時的超過4倍。



ETF通擴容本月22日實施



他表示，在中央的堅實支持、兩地部門和監管機構的共同努力下，過去一年互聯互通繼續迎來多項新的進展。從今年1月公布的“三聯通、三便利”、4月公布的五項推進兩地資本市場深化合作的措施，再到5月公布進一步提升互換通機制，這些新舉措為內地和國際投資者提供更多的投資和風險管理產品。其中，滬深港ETF通的擴容將於本月22日正式實施，進一步豐富境內外投資者的產品選擇，有利吸引更多資金流入兩地的資本市場，有利市場的長遠發展。