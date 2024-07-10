富權：三軍儀隊撤出大廳是拆卸中正堂序曲？

中評社香港7月10日電／澳門新華澳報10日發表富權文章：三軍儀隊撤出大廳是拆卸中正紀念堂“序曲”？以下為文章內容。



台灣地區“行政院”政務委員林明昕上周聽取“文化部”、“法務部”等六部會報告接續“促轉會”推動轉型正義工作的進度。其中“文化部”匯報，規劃未來三軍儀隊將撤出中正紀念堂大廳，勤務展示移至正堂階梯下的民主大道進行，結束後直接回到勤務室，不再站哨；雨天備案則比照忠烈祠取消勤務展示。不過實施時間仍未定。軍方則回應，將待“文化部”完成整體規畫後，“國防部”配合辦理。



“文化部”的這項規劃，讓人們對筆名為“小野”的新任“文化部長”李遠的印象，頽然坍塌。實際上，他在上任後一個月的表現，與其前任熱衷於推動“文化台獨的鄭麗君等人相比，顯得較為溫和中立，當民進黨“立委”質疑小紅書等視頻工具及大陸地區的一些詞匯在台灣地區大行其道是“認知戰”，他卻以“不覺得大陸用語是統戰，政治是一回事，文化是包容性的”。而且就在中正紀念堂“轉型”的議題上，他還表示“轉型應在全民共識下進行”、“民眾休閑比較重要”，並表態三軍儀隊“不是被大家在政權轉換中移來移去”。但僅是不到半個月，“文化部”的代表卻竟然贊同民進黨當局推動的三軍儀隊撤出中正紀念堂大廳的規劃。



不過，似乎並不難責怪“小野”部長，因為中正紀念堂“轉型”是民進黨當局的“神主牌”，無論是蔡英文還是賴清德，都鐵定心腸去推動。而且，當年以“促轉會”主委身份擬定中正紀念堂“轉型”方案的顧立雄，現在就正是主管三軍儀隊的“國防部長”。但他卻是要“文化部”背起這個“鑊”。他日前在“立法院”備詢時聲稱，三軍儀隊在中正紀念堂如何進行操演，是由“文化部”主管，“國防部”已與“文化部”經過兩三次的協調，希望將三軍儀隊移到自由廣場進行操演，目前已協調得差不多，何時執行“國防部”完全配合。而同時前赴“立法院”備詢的“文化部”次長李靜慧則說，方案可能送“行政院”推動轉型正義會報討論、通過。顯然，“小野”是頂不住曾經擔任“促轉會”主委、“國安會”秘書長，現任“國防部長”的“頑固台獨分子”的威嚴和壓力。



實際上，此前由“獨派”人物鄭麗君擔任“文化部長”時，對由“文化部”主管的中正紀念堂的“轉型”，設計了“三部曲”方案，第一部曲就是移除大廳內蔣介石銅像，第二部曲是改造堂體功能與外觀，第三部曲是破除園區整體崇拜軸線。而“促轉會”也表示，蔣介石銅像處置是“轉型”首要項目，應以移除為優先選項。並向“文化部”文化資產局確認，大廳內蔣介石銅像不屬於指定古跡的物件。



因此，撤出大廳的三軍儀隊，看來就是移除蔣介石銅像的“序曲”。而移除蔣介石銅像，除了是蔡英文、賴清德及“促轉會”所喧嚷的“去權威”、“反獨裁”之外，其實更是要把堅持“一個中國”原則，反對“台獨”及“兩個中國”、“一中一台”的蔣介石，徹底地從台灣民眾的記憶中清除出去。

