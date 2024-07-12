快評：鄭文燦涉貪收押　海基會冷衙門有人爭

中評社快評／台灣海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內收賄，桃園地檢署本月5日依貪污治罪條例聲押禁見，桃園地院三度開羈押庭，最終在昨天下午裁定鄭文燦收押禁見。鄭文燦政治生命幾近中止。



鄭文燦遭收押內情不簡單，有“綠營內鬥”、“一桃殺三士”等等之說。鄭文燦此前最後一項公職是海基會董事長，外界同樣翻出很多內幕。海基會8年冷衙門，卻原來有人爭；鄭文燦接掌海基會之後想做事，死得更快。



海基會董事長又要改選，外傳賴清德早就屬意由前“監委”吳豐山出任。不管最後人選是誰，結果都是一樣。蔡英文2016年上任後拒絕接受“九二共識”，兩岸所有官方交流中斷，迄今已逾8年，海基會絕大多數功能都廢了，成了冷機關、冷衙門。



蔡任內用了三位海基會董事長，包括田弘茂、張小月、李大維，三人任上都把兩岸關係掛在嘴上，最後都一事無成。賴清德任用的鄭文燦涉貪落馬，位子還未坐熱。對於吳豐山可能接任，國民黨“立委”王鴻薇認為，吳豐山是退休之人，賴清德不重視海基會，只把它當成酬庸。



事實說明，海基會董事長換誰都一樣。以現在的兩岸關係，台灣哪個政府職務由誰來做都是其次，重要在賴清德怎麼做。不回到“九二共識”的軌道，兩岸僵局就不可能打破，海基會董事長就不可能有作為，就是一個閒差而己。