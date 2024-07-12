富權：殺了鄭這隻“雞”，要儆的“猴”是誰？

中評社香港7月12日電／澳門新華澳報12日發表富權文章：殺了鄭文燦這隻“雞”，要儆的“猴”是誰？以下為文章內容。



台灣地區桃園地方法院昨日下午再度就鄭文燦收押開羈押庭，法官裁定收押禁見。鄭文燦當即被押上囚車，送到桃園看守所羈押。而民進黨廉政會也隨即宣布，執行該會本月八日臨時會議的決議，鄭文燦從今日起被停權三年。後續視司法調查進度隨時啟動調查及進一步處分。一旦一審判決有罪，將研議進一步開除黨籍。



就此，鄭文燦日後不管法院是否判決罪名成立，都將斷送了政治生命，不能參加任何公職選舉。在民進黨內，既然是停權三年，就喪失了代表民進黨參加任何公職選舉的資格；在民進黨外，即使是鄭文燦有意以無黨籍人士的身份參選，也因為“立法院”已經在去年六月修訂了《公職人員選舉罷免法》，增加了“排黑條款”，因而就無法參選。



現在回想起來，賴清德在接任民進黨主席後，推出的系列“排黑”內規和法案，除了是吸收民進黨慘敗“九合一”選舉的教訓，要讓民進黨“吐黑納新”之外，其實也帶有“針對”鄭文燦，堵死其參選任何公職之路，尤其是防堵鄭文燦要在二零二八年大選前，在民進黨黨內的初選中，以子之矛攻子之盾，效法自己挑戰爭取連任的蔡英文的做法，挑戰也要爭取連任的自己的任何可能性。



因此，賴清德在民進黨內，主持中執會通過修改《黨職人員選舉辦法》及《公職人員選舉提名條例》，通過取消緩刑滿十年可參選的“十年條款”，增加犯性侵害、兒少法、黑金槍毒等，被起訴就無法提名，曾參與犯罪組織不得入黨，也不得提名為黨候選人及參選黨職的內容。首先受到限制的，就是因在年輕時是天道盟文山會的角頭，而曾被台北市警局列為幫派份子管訓的民進黨中常委黃承國，此後將不得參選黨職、或被提名。而眾所周知，黃承國是“英系”的大將，因而賴清德此舉是“借助鍾馗打鬼”，打在黃承國的身上，痛在蔡英文的心中，亦即是報了蔡英文在民進黨“總統”黨內初選中，操縱網軍大肆抹黑自己，從而將自己“踢出局”的一箭之仇。



緊接著，賴清德指揮“行政院”向“立法院”提交修訂《公職人員選舉罷免法》法案，增訂“排黑”條款，明定曾犯《組織犯罪防制條例》之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選，也防止境外勢力介入選舉。雖然陳水扁因兒子陳致中涉犯洗錢罪終身不得參選而到“總統府”門前“死諫”，民進黨黨團內部也對“排黑條款”引發剝奪參政權有雜音，黨團大會上罕見上演“假投票”，但最終仍決議“一致性投票”、支持“行政院版”法案，並恃仗民進黨佔有多數議席，通過了該法案。

