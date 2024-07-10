樓市撤辣後也要有“甜招”

中評社香港7月10日電／大公報報導，據祥益地產總裁汪敦敬分析說，如果說逆周期措施在市道暢旺時，出“辣招”令投資者冷靜。同一道理，市場淡靜時，也應以逆周期措施推出“甜招”去幫助市場暢順一點？有人說此舉益了炒家，但筆者會說，自2010年出了樓市辣招之後，其實香港住宅市場上就已經沒有了短炒的炒家，衹有長線投資者。我同意從特區政府角度來看，要對炒家作出限制，但是不應該對長線投資者進行打壓。長線投資者對香港經濟有貢獻，對付他們只是滿足到“憎人富貴厭人窮”的錯誤心態而已。



樓價下跌周期不宜太長



筆者贊同樓價調整對於未上車的居民是有好處的，但這個調整期的時間應該是有限的。當建築材料的物價升幅遠高於一般民生物價通脹的時候，建築工人的人工升幅亦遠高於其他行業的，若再遇上發展商的息口支出較幾年前倍增，在這情形之下，如果樓價出現持續下跌的話，會出兩個很大的副作用：首先，地產發展商在生意上無利可圖就不會去投資買地，現在的情況就是這樣；其次，地價的價值大減，而賣地活動和規模會疏落的。



因為在市道不好的時候，上述兩種情況會同時出現，縱使特區政府願意承擔財困的代價，但筆者認為財困的代價是不值得去付出的，因為這樣並不會改變到市場環境，市場最終的結果仍然是樓價回升，使得建屋賣樓有利可圖，也令到發展商願意出手買地繼續投資。



筆者再次強調，以港人平均入息中位數字計算，夫妻二人是可以買到約480萬元的單位，而且能夠通過入息要求門檻的。香港家庭只要每月儲蓄三成收入，就可以在三年左右儲到首期。現在樓價已經去到較低的位置，有些單位樓花降至約184萬元，即是說社會貧富差距縮小已經初步成功，但這段時間愈短愈好，特區政府應該研究有什麼政策是可以更好分配利益，令到樓市暢旺，只是撤辣已不足夠應付眼前的考驗了。