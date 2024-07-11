富權：谷立言甫上任就傳出賴清德將過境美國

中評社香港7月11日電／澳門新華澳報11日發表富權文章：谷立言甫上任就傳出賴清德將過境美國。以下為文章內容。



美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言於前日就職。谷立言當日就“迫不及待”地走訪民進黨當局的“外交部長”林佳龍，昨日則先後走訪賴清德和“國安會”秘書長吳釗燮。其動作，有點像向民進黨當局“報到”。



就在賴清德與谷立言會面後，林佳龍舉行其就任“外交部長”後的首次以茶敘形式的記者會。為了宣示這場記者會的“特殊”和“隆重”，會場專門打出“林佳龍部長媒體茶敘”的會標。在“茶敘”過程中，林佳龍以“答詢”的形式，透露了賴清德將要在美國總統大選前“過境”美國的信息。他表示，賴清德確實有幾個出訪行程在規劃中，現在還沒有定案。“總統”出訪“友邦”有時候會過境美國，都在規劃中，有決定會報告，依往例由“總統府”對外說明。林佳龍還表示，美國今年是選舉年，會瞭解如何達到“元首”出訪目標，但不會引起沒有必要的反應，這都還在評估、規劃、協調中。



賴清德規劃在今年內“過境”訪問美國，是否就是谷立言在於賴清德、吳釗燮及林佳龍會面過程中的討論議題甚至是重要議題？看來不排除有這個可能。按慣例，倘是在美國總統大選的投票日之前“過境”美國，不排除在“例行”地與美國國務院負責台海事務的官員、美國國會的朝野議員以至是參眾兩院的頭頭見面之外，還將會與民主黨、共和黨的總統競選總部的相關負責人會面。這既是探察美國總統大選的選情，也是在兩黨候選人中“兩頭下注”，以祈在新總統就職後，繼續經營好關係。



台北一些國際關係學者前一段時間分析，民進黨當局可能更希望拜登連任。這是因為，拜登有實質性的支持民進黨當局，尤其是在軍售方面。不過，現在因為拜登的身體狀況，可能民主黨將會“換人”，這個“新人”的對台態度，尚需要瞭解，這也正是賴清德在“過境”時的“重任”。而特朗普的政治主張是“美國優先”的“孤立主義”，未必會過多地關注台海事務。



為了進一步“鞏固”與美國的關係，及“討好”谷立言，賴清德昨日在與谷立言會面時，聲稱穀處長是台灣的老朋友、好朋友，過去兩度任職於“AIT”台北辦事處，在副處長任內更促進台美密切的合作交流。賴清德還大打私人“感情牌”，提到三年前他曾和谷立言伉儷及多位駐台“代表”一起參訪阿里山特富野古道，深入體驗原住民文化。每一位駐台代表都是各國認識台灣的窗口、都是台灣跟世界的連結。他再次歡迎谷立言回到台灣，期盼為好上加好的台美關係共同打拚。賴清德說，谷立言對台美事務、區域情勢的掌握，不僅熟稔、而且十分專業。現在是台美關係最好的時候，相信谷立言榮陞返台，台美關係將好上加好。



谷立言是事務官不是政客，已經在美國國務院的外交事務領域打滾了二十八年。由於他精通中文和日文，因而主要的外事場域是在台灣海峽兩岸及日本。其中，既擔任過美國駐中國成都的總領事，也曾先後三次在“AIT”台北辦事處任職。碰巧的是，他的三次台北任職經驗，都是在民進黨執政之時。在陳水扁當政之時，他於二零零二年至二零零五年擔任“AIT”台北辦事處政治組副組長；在蔡英文掌政之時，他於二零一八年至二零二一升任“AIT”台北辦事處副處長。而在賴清德“五二零”宣誓就職後，五月二十八日，美國在台協會宣布谷立言將接替孫曉雅任台北辦事處處長，七月九日就任。



也正是谷立言的第二次駐台期間，由於美國政府七月二十一日單方面要求關閉中國駐休斯敦總領事館，中華人民共和國外交部基於對等原則，於二零二零年七月二十四日決定關閉美國駐成都總領事館，亦通知美國駐華大使館表示中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求，關閉時限與美方對中國駐休斯敦總領事館的要求一致，同樣為七十二小時。中國外交部發言人汪文斌表示，該領事館的“一些人員從事與身份不符的活動，干預中國內政，損害中國的安全利益，中方多次就此提出交涉，美方對此心知肚明”。

