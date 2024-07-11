國新辦發布會：交通強國實力大躍升

國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬、國家鐵路局局長費東斌、中國民用航空局局長宋志勇和國家郵政局局長趙衝久出席介紹情況，並就我國主幹線大通道建設、交通運輸大規模設備更新等熱點話題答記者問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬、國家鐵路局局長費東斌、中國民用航空局局長宋志勇和國家郵政局局長趙衝久出席介紹情況，並就我國主幹線大通道建設、交通運輸大規模設備更新等熱點話題答記者問。以下是發布會全文：



國務院新聞辦新聞局局長、新聞發言人壽小麗：女士們、先生們，大家上午好！歡迎出席國務院新聞辦新聞發布會。今天舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，我們邀請到交通運輸部部長李小鵬先生介紹情況，並回答大家關心的問題。出席今天新聞發布會的還有：國家郵政局局長趙衝久先生，中國民航局局長宋志勇先生，國家鐵路局局長費東斌先生。下面，首先請李小鵬先生作介紹。



交通運輸部部長李小鵬：女士們、先生們，新聞媒體的朋友們，大家上午好！很高興能夠在這裡和大家見面。感謝各位長期以來對交通運輸事業的關心、支持、幫助和監督。



今年是新中國成立75周年。75年來，我國的交通運輸事業從小到大持續發展。正如習近平總書記指出：新中國成立以來，幾代人逢山開路、遇水架橋，建成了交通大國，正在加快建設交通強國。交通成為中國現代化的開路先鋒。今年也是黨中央、國務院印發《交通強國建設綱要》的第五年。這五年，我們深入學習貫徹習近平總書記關於交通強國的重要論述，持續推動交通運輸高質量發展。



五年來我們的基礎設施不斷完善。綜合立體交通網總里程超過600萬公里，橫貫東西、縱貫南北的綜合運輸網絡更加完善。



五年來我們的客貨運輸不斷發展。人民群眾出行更加舒適便捷，貨物運輸更加順暢高效，向著“人享其行、物暢其流”的美好願景持續邁進。



五年來我們的科技創新不斷強化。建設技術整體躍升，裝備研製取得突破，智慧交通步伐加快，自動駕駛等新技術新業態新模式蓬勃發展，交通科技創新有力推動產業升級。



五年來我們的綠色低碳發展水平不斷提升。運輸結構更加優化，資源節約集約利用水平明顯提升，交通運輸綠色低碳轉型為美麗中國建設貢獻力量。



五年來大部制改革持續深化。綜合交通運輸治理能力和治理水平不斷提升，法規體系、政策體系、標準體系更加健全。