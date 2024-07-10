中方呼籲俄烏衝突當事方保持理性克制

中評社北京7月10日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽9日在安理會審議烏克蘭問題時發言，再次呼籲衝突當事方保持理性克制，切實遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用基礎設施。



耿爽說，烏克蘭危機自2022年2月全面升級以來，持續衝突已經導致大量無辜平民傷亡、大量基礎設施損毀，引發嚴重人道危機，產生巨大外溢影響，中方對此深表憂慮。近來，戰爭不但沒有停止，反而愈演愈烈，並不時發生惡性襲擊事件，造成嚴重人員傷亡，中方對此深表關切。



耿爽強調，衝突對抗沒有贏家，軍事手段帶不來持久和平。中國國家主席習近平近日在會見訪華的外國領導人時指出，早日停火止戰，尋求政治解決，符合各方利益。當前的重點是遵守“戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火”三原則，盡快推動局勢降溫。國際社會要為雙方恢復直接對話談判創造條件、提供助力。衹有所有大國都發揮正能量而不是負能量，這場衝突才能盡早出現停火曙光。



耿爽表示，在烏克蘭問題上，中方始終主張，各國主權、領土完整都應該得到尊重，《聯合國憲章》宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。中方呼籲衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日開啟和談。呼籲國際社會本著客觀公正立場，為早日結束戰爭營造有利條件，發揮積極作用。呼籲有關各方共同努力，秉持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，推動建立均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。中方將繼續以自己的方式積極勸和促談，為推動烏克蘭問題政治解決作出不懈努力，發揮建設性作用。