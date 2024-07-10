反對網絡霸權，應對“黑客帝國”網絡混合戰

中評社北京7月10日電／據中國日報網報導，7月8日，中國國家計算機病毒應急處理中心、計算機病毒防治技術國家工程實驗室和360數字安全集團發布《伏特台風Ⅱ——揭密美國政府機構針對美國國會和納稅人的虛假信息行動》專題報告，進一步披露，美國集中炒作“伏特台風”，實際上是美國政府機構實施的一次針對美國國會和納稅人的合謀欺詐行動，其目的是製造假想敵，保住臭名昭著的《涉外情報監視法案》第702條款（以下簡稱“702條款”），並利用該條款授予的“無證監視權”持續強化對全球網絡空間的“全面掌控”能力，打壓排除不願配合美情報機構實施網絡監控的國外競爭對手，維護美國的網絡霸權和長期利益。



眾所周知，首次披露名為“伏特台風”所謂“具有中國政府支持背景的黑客組織”對美國關鍵基礎設施發動了網絡攻擊是在2023年5月24日，之後美國不斷炒作。甚至被中國溯源分析，指證所謂“中國背景”不成立時，還在篡改已有報告內容，試圖掩蓋證據。毫無疑問，炮製“伏特台風”案是一場精心策劃實施的虛假信息和輿論操控，符合美式網絡營銷典型特徵的、徹頭徹尾的、基於精準廣告投送的“中國網絡威脅論”“認知域”作戰。



美國政府機構一邊實施包括“伏特台風”虛假信息行動在內的“網絡認知戰”的同時，一邊繼續對中國政府、高校、科研機構、大型企業和關鍵基礎設施實施“網絡攻擊戰”。從2023年5月至今的1年時間裡，美國政府機構背景的黑客組織對中國的網絡攻擊活動總數超過4500萬次，已被明確攻擊受害單位超過140家，其中攻擊武器樣本都指向了美國中央情報局、國家安全局和聯邦調查局等部門。



顯然，在美元霸權、軍事霸權、科技霸權漸漸衰弱的情況下，以信息網絡霸權實施網絡混合戰，維護自身利益，是其必然採取的手段之一，我們必須沉著應對。



提升認知是基礎。人們常說，美式霸權主要表現為五大霸權，即政治霸權製造分裂、軍事霸權製造死亡、經濟霸權“收割”財富、科技霸權阻礙他國進步、文化霸權強加美式“價值觀”。這可算是明線，事實上，還有一條暗線，就是美國的信息霸權，或者說網絡空間霸權。



長期以來，美國政府及其相關機構憑借自身技術優勢對全世界進行大規模、無差別的監聽竊密，並且還常常把網絡攻擊與傳統情報手段相結合，作為“混合戰爭”的重要手段。美國是最早成立網絡司令部的國家，並且公然將他國的關鍵基礎設施列為美國網絡攻擊的合法目標。2017年，美軍網絡司令部升級為美軍第十個聯合作戰司令部，網絡空間正式與海洋、陸地、天空和太空並列，成為美軍“第五戰場”。2018年美國國防部網絡戰略報告強調，要在網絡空間“先發制人”。2023年9月，美國國防部公開《2023年網絡戰略》16頁非機密摘要，強調要採取“前置防禦”的策略，主動破壞惡意網絡行為者的活動。可見，認知戰、輿論戰與“網絡攻擊戰”相互配合，只不過是常規操作的“混合戰”。在大國博弈大背景下，貿易戰、科技戰、金融戰都相繼開展，美國要在意識形態和政治、情報、作戰三個層面跟包括中國在內的國家進行網絡空間的爭鬥，以“巧實力”方式，維護自身霸權利益也就不奇怪了。



提升應對實力是關鍵。專家表示，未來，美國網絡安全企業很可能將在美國情報機構的操控下炮製更多虛假的“外國政府支持的網絡攻擊活動”的敘事。一個顯著的例子是，在炒作“伏特台風”敘事中立下汗馬功勞的前美國國家安全局局長兼網絡司令部司令中曾根在2024年2月退休，6月中旬，OpenAI宣布任命中曾根加入公司董事會。他的經驗將幫助OpenAI更好地瞭解如何利用人工智能（AI）快速檢測和應對網絡安全威脅，與此同時，他也必然會“幫助”OpenAI公司更好的遵守“702條款”。這也標誌著“黑客帝國”的大規模監聽行動已經進入“AI時代”。截至目前，360已累計發現54個國家級APT組織。