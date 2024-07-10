南方電網：問題導向推動以案促改促治常態化

中評社北京7月10日電／據中央紀委國家監委網站，近期，南方電網公司召開警示教育大會，組織公司系統領導幹部及關鍵崗位人員觀看貴州電網公司某大集體企業“一把手”王某某警示教育片，南方電網紀檢監察組負責人圍繞黨的六項紀律通報20餘個典型案例。



今年以來，南方電網紀檢監察組堅持強化問題導向，以“案”為基礎，以促為關鍵，以改和治為目標，在市場營銷、工程建設、招投標等重點領域下功夫，集中發力精準施策，將查辦案件和做好“後半篇文章”同部署、同落實、同推進，力爭達到處分一人、教育一片、治理一域的效果，持續放大一體推進“三不腐”的叠加效應，推動形成風清氣正的政治生態。



南方電網紀檢監察組制定《公司紀檢監察機構關於做好案件查辦“後半篇文章”的指導意見》，明確8類重點案件、12項工作舉措，推動以案促改、以案促治工作制度化常態化。針對案件查辦發現的突出問題，通過制發紀檢監察建議書、工作提醒督辦等方式，促進重點領域問題系統性整治走深走實。2023年以來，針對案件暴露的問題發出紀檢監察建議41份，向公司黨組發出重要事項提示函1份。督促雲南電網公司黨委嚴格制定、審核社會招聘資格條件，加強全過程監督管理。督促南網供應鏈集團黨委加強對評審專家、評標現場工作人員的指導培訓，嚴格做好評審現場管理。



結合案件查辦情況，分析重點領域違紀違法案件發生原因，緊盯重點領域開展監督，著力鏟除腐敗滋生的土壤和條件。督促推動市場營銷領域扎實開展員工隊伍教育整頓，深入開展營銷綜合稽查，發現問題669個，制定落實整改措施1607項，嚴肅追責問責1379人次；督促推動工程建設領域全面整改國資委檢查發現的44個問題，追責問責187人次；督促推動招投標領域排查採購項目8.8萬個，發現問題14類，涉及問題項目3372個，修訂制度11項，追責問責335人次。