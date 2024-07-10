台灣青年參加夏令營體驗雲南魅力

中評社北京7月10日電／據新華社報導，全國台聯第二十一屆台胞青年千人夏令營雲南分營暨兩岸婚生子女夏令營8日在雲南昆明開營。來自台灣大學、台北大學等14所台灣高校的17名台灣學生和在清華大學、復旦大學、廈門大學等28所大陸高校就讀的30多名台灣學生參加開營儀式。他們將在雲南度過7天的夏令營時光，通過夏令營活動感知雲南、瞭解雲南。



在開營儀式上，台灣營員代表、台北教育大學黃天藝同學表示，這是她第一次參加千人夏令營活動。過去，她只是通過互聯網和學長學姐的介紹瞭解大陸，如今真正來到雲南，參觀歷史遺跡、體驗美食文化，不僅能更加深入地瞭解雲南的歷史文化，還能與雲南的夥伴建立深厚友誼。



“海峽兩岸都有愛我和我愛的家人們。夏令營活動讓我認識了很多跟我一樣的台灣青年朋友，也讓我感受到兩岸青年交流的非凡意義。”來自北京理工大學的兩岸婚生子女夏令營營員代表王奕勛說。



不少台胞青年和開營儀式參與者表示，夏令營將為兩岸青年互學互鑒、相依相伴、同心同行，跑好歷史的接力棒提供廣闊平台。



全國台聯副會長鄭平說，希望無論是生活在島內的青年朋友、還是常住祖國大陸的台灣青年，無論是“首來族”還是“常來族”，大家可以共同交流彼此的成長經歷和見聞見識，可以共同探討對兩岸交流、兩岸關係的看法和意見，結交摯友、互促互進。