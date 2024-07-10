日本手足口病蔓延　36個地區指標超警戒值

中評社北京7月10日電／據新華社報導，日本衛生機構發布的最新數據顯示，日本手足口病患者數量近期迅速增加，今年以來已有超過11萬人確診。截至9日，該國已有36個一級行政區相關指標超過警戒值，衛生部門呼籲民眾做好預防。



日本媒體9日援引國立感染症研究所的數據報導，6月24日至6月30日一周內，全國新增2.65萬名手足口病患者，較前一周新增患者數多出約30%。日本47個一級行政區中，36個行政區的定點醫療機構收治的手足口病患者人數超過警戒值，較前一周增加3個地區。



今年以來，日本全國手足口病患者累計超過11萬人。從各地情況來看，大阪府患者數量最多，累計超過1.15萬人，5年來首次發布針對這一傳染病的預警；排在其後的分別為兵庫縣、東京都、愛知縣和福岡縣。



手足口病是由多種腸道病毒引起的傳染病，5歲及以下兒童是高發易感人群。患者手、足、口腔等部位出現小疱疹或小潰瘍，表現為嘴疼、厭食、低熱。這種疾病主要經胃腸道，即糞口途徑傳播，也可經呼吸道，即飛沫、咳嗽、打噴嚏等傳播，或因接觸患者口鼻分泌物、皮膚或黏膜疱疹液及被污染的手及物品等傳播。



手足口病沒有特效藥，保護易感人群的最好方式是接種疫苗，此外還要做到勤洗手、吃熟食、喝淨水、加強鍛煉、開窗通風、少去人群密集場所等。