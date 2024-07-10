陳文清：全面推進信訪工作法治化

中評社北京7月10日電／據人民日報報導，中央信訪工作聯席會議推進信訪工作法治化現場會7日至8日在陝西西安召開，中共中央政治局委員、中央政法委書記陳文清在會上強調，要深入學習貫徹習近平法治思想、習近平總書記關於加強和改進人民信訪工作的重要思想，全面推進信訪工作法治化，為維護群眾合法權益、促進社會大局穩定、服務黨和國家工作大局作出新的貢獻。



陳文清肯定了推進信訪工作法治化取得的階段性成效。他強調，要打通“路線圖”，以程序推進保障實體解決，推動形成“受理部門負責程序推進、辦理部門負責實質解決”的工作格局，確保群眾的每一項訴求都有人辦理、群眾的每一項訴求都依法推進。要改革“指揮棒”，全面改進通報、督辦、考核工作，樹立正確導向。要依法開展監督追責和維護秩序工作，讓失責必問、問責必嚴成為常態，讓執法必嚴、違法必究深入人心。



會議期間，陳文清到陝西基層單位調研推進信訪工作法治化情況。



國務委員兼國務院秘書長吳政隆主持會議，強調要進一步提高推進信訪工作法治化的認識，充分發揮信訪工作反映社情民意的“晴雨表”作用，切實增強運用法治思維和法治方式推進工作、解決問題的能力，壓實各方責任，推動各項任務措施落到實處、見到實效。