快評：打破兩岸旅遊僵局　儘速解除“禁團令”

中評社快評／“2024台北國際夏季旅展暨海峽兩岸台北夏季旅展”將於7月12日至15日登場，大陸29名官員計劃出席，另有旅遊企業人士與文化藝術表演工作人員，共155人計劃赴台參加，台灣方面已核准簽證。據悉，這是疫後大陸赴台最大規模的交流團。



國民黨籍台北市長蔣萬安10日表示，樂見兩岸交流。問及此事是否有助今年暑期台北、上海雙城論壇，由上海市長層級來台北？蔣萬安表示，只要在對等、尊嚴、互惠、善意原則進行兩岸交流，他都樂見。



台灣“交通部長”李孟諺昨天稱，希望兩岸觀光交流能逐步互惠並鬆綁。台灣旅遊交流協會執委會主委賴瑟珍也表示，這次可說是疫後大陸來台最大規模的交流團體，此次大陸旅遊企業也會在旅展期間做業務洽談及交流，對未來兩岸旅遊交流的正常化發展將有助益。



去年台方不允許受邀的大陸9省旅遊官員赴台參加旅展，為兩岸觀光蒙上陰影。今年總計150名官員及業者申請赴台，媒體報導，台灣方面已核准簽證，台灣業者將於11日舉辦歡迎晚宴。台灣旅遊業者指出，過去兩岸占整體觀光市場3、4成，只要“禁團令”不解決，就無法完全復甦。



今年4月28日，大陸旅遊主管部門已宣布大陸居民赴台旅遊相關安排，善意回應台灣民眾和旅遊業界的期待。大陸方面多次指出，民進黨當局應正視台灣民眾和旅遊業界訴求，為兩岸旅遊恢復正常創造條件。



台灣觀光旅遊業者不時向民進黨當局喊話，解除6月1日的“禁團令”。“禁團令”至今未得到解除，成為兩岸旅遊交流的“緊箍咒”。