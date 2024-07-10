美澳延續“龍虎鬥”　中國游泳盼“綻放”

中評社北京7月10日電／據新華社報導，作為奧運會的金牌大戶，游泳項目的爭奪歷來備受矚目。在各代表隊奧運陣容選拔階段，世界泳壇湧現出一系列極具競爭力的好成績，可以預見的是美國和澳大利亞之間的“龍虎鬥”仍將是巴黎奧運會的主旋律。中國游泳隊在東京奧運會的表現超出預期，他們也渴望繼續在巴黎精彩“綻放”。



在臨近巴黎奧運會報名截止日期的最後兩個月內，加拿大、澳大利亞、西班牙和美國先後進行了國內奧運選拔，共誕生四項世界紀錄：加拿大選手麥金托什的女子400米混合泳；澳大利亞奧運冠軍蒂特姆斯的女子200米自由泳；美國選手沃爾什的女子100米蝶泳；美國選手史密斯的女子100米仰泳。



巴黎奧運會，美國隊派出了一支由48名運動員組成的強大陣容，其中包括在東京奧運會上狂攬5金的男子選手德雷塞爾和女子長距離自由泳名將萊德茨基。



作為當今泳壇的“霸主”，美國隊在年初的多哈游泳世錦賽上雪藏了主力，但在奧運選拔賽上，他們還是展現出強勁的實力。從本賽季各單項的成績排名看，美國隊“領跑”9個項目的世界排名第一，表現十分強勢。



作為“龍虎鬥”的另一主角，澳大利亞隊派出了41人的參賽陣容角逐巴黎奧運會。東京奧運會上，由主將埃瑪·麥基恩和兩位新星蒂特姆斯和凱莉·麥基翁領銜的澳大利亞隊，一共奪得9枚金牌，超過了澳大利亞代表團金牌總數的一半。此次征戰巴黎奧運會的名單上，三人仍然在列。



目前，麥基翁在女子200米混合泳、200米仰泳成績世界排名第一，而蒂特姆斯則是女子400米和200米自由泳的世界紀錄保持者。作為澳大利亞首位獲得四屆奧運會參賽資格的男運動員，50米自由泳現世界排名第一的名將麥克沃伊同樣蓄勢待發。此外，澳大利亞隊還是女子4×100米自由泳接力和4×100米混合泳接力的衛冕冠軍。