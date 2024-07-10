靠創新，把民族汽車品牌搞上去

工人在一汽紅旗繁榮工廠總裝車間裝配線上忙碌。（圖源：人民網） 中評社北京7月10日電／據人民日報海外版報導，長長的柏油路上，兩輛汽車一前一後停在路中間。第一道指令下達後，“天空”下起了中雨。前車以30公裡每小時速度前進，後面智能駕駛的測試車以50公裡每小時速度前進，忽然前車發現前方有靜止的障礙物，立即切換了車道，後車識別到靜止障礙物後立即緊急自動刹停。



第二道指令後，光照調成清晨的參數，“天空”飄起大霧。前車依然以30公裡每小時速度前進，後車依然以50公裡每小時速度前進，在進行了兩秒鐘穩定跟車後，選擇主動超車，進入更安全的車道。此時，前方有障礙物，測試車緩慢地減速後刹車。



第三道指令後，所有燈光全部關掉，路上一片漆黑，一輛汽車靜止在路邊。遠處，智能駕駛測試車疾馳而來。忽然，靜止的汽車前竄出一個非常矮小的兒童假人模型。伴隨著刹車聲，汽車在離假人2米處穩穩停住。



這一切，都發生在位於吉林省長春市西南角的中國一汽科技創新基地內。這是國內唯一面向智能駕駛，實現雨、霧、光環境可控的智能駕駛環境模擬實驗室，也是全球首個規模最大、模擬要素最全、自動化程度最高的智能駕駛環境模擬實驗室。每天，一汽紅旗的智能駕駛技術，在這里被反復測試。



曾經，在這座“新中國汽車工業搖籃”，新中國第一輛汽車從這里下線。如今，創新讓這個民族汽車品牌更有底氣。

