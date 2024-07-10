故宮博物院藏明代陶瓷珍品在港展出

中評社北京7月10日電／據人民日報報導，由香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的全新專題展覽“流光彰色——故宮博物院藏明代陶瓷珍品”9日揭幕。展覽將展出故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品和香港故宮文化博物館的7件藏品，以展現明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就。



“流光彰色”是香港故宮文化博物館與故宮博物院聯合主辦的第10個展覽，將於10日起在香港故宮文化博物館第3展廳開放予公眾參觀。



陶瓷是故宮博物院的一大珍藏種類，在逾186萬件院藏中，陶瓷類文物占約36萬件，主要繼承自明清兩代的宮廷典藏，品類蔚然大觀。“流光彰色”展覽展出故宮博物院新一批借展的106件陶瓷珍品，幾乎全部是首次來港展出，其中國家一級文物共21件，包括洪武釉裡紅鬆竹梅圖玉壺春瓶、正統青花礬紅彩海水龍紋盤等。



故宮博物院副院長羅先良出席展覽開幕典禮時致辭表示，明代陶瓷在世界工藝史上留下了濃墨重彩的印記。此次展覽呈現了故宮藏品中極具特色的門類，展現明代歷史文化和陶瓷工匠的智慧，讓觀眾感受中國陶瓷藝術的獨特魅力及其博大精深的文化內涵。



香港故宮文化博物館董事局主席譚允芝表示，館方肩負著推動中國文化藝術研究、促進不同文明對話的使命，非常榮幸再次與故宮博物院合作，發揮香港背靠祖國、聯通世界的優勢，成為中國文化藝術走向世界的一扇門。