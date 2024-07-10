台青：在大陸發展很有成就感

中評社北京7月10日電／據大公報報導，“我始終相信眼見為實，希望更多台灣年輕人借由實習、游學等方式來大陸走走看看，只要多來，就能打破很多誤解。”台青、阿里巴巴國際數字商業集團人才發展專家陳牧晴近日在杭州參加第七屆海峽兩岸青年發展論壇時表達了對兩岸青年交流的美好期許。



“支付寶到賬1億元。”在論壇活動現場，當陳牧晴笑著說出這句到賬提示語音，大家聽到極其熟悉的聲音時才恍然大悟，原來她就是支付寶到賬語音的配音者。“我來自台北，今年是我在杭州生活的第十年。”陳牧晴介紹，在2014年時，她以實習生身份加入了阿里巴巴，而後在2016年，擁有甜美聲線的她成為了支付寶到賬的配音者。



“我從一個實習生變成一個現已在阿里巴巴工作將近10年的員工，參與了許多APP的項目，這使我很有成就感。”陳牧晴表示，她在杭州得到了很多發展機遇，“剛開始實習的時候，我很幸運參與到支付寶‘親密付’的項目中，我十分意外，作為一個職場新人也能得到這樣一個寶貴機會。”



同為在浙台青的浙江大學碩士在讀生、心遇廣告傳媒有限公司負責人闕鬱璇也分享了自己在浙發展的經歷。闕鬱璇說，“其實我在申請來陸求學的過程中遇到了不少困難，主要是因為兩岸資訊不對稱，讓我很難找到來陸求學的途徑跟資訊。於是我在研究生入學之後創辦了‘台灣學生不迷陸’的自媒體賬號，邀請了在大陸就學或是創業就業的一些台灣學長學姐分享經歷，讓想來大陸發展的台灣青年得到一個可以交流的平台，增強他們來大陸發展的信心。”