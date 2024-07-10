第十一屆台灣青年嶺南行交流營在莞開營

第十一屆台灣青年嶺南行校園文化交流營在東莞、廣州舉行，8日晚在東莞鬆山湖舉行開營儀式。（來源：主辦方提供） 中評社北京7月10日電／7月8日至12日，第十一屆台灣青年嶺南行校園文化交流營在東莞、廣州舉行，8日晚在東莞鬆山湖舉行開營儀式。活動由廣東省教育廳、廣東省海峽兩岸交流促進會主辦，東莞市台港澳事務局攜手暨南大學、仲愷農業工程學院、東莞理工學院、東莞台商子弟學校共同組織。



省教育廳二級巡視員吳艶玲，省海峽兩岸交流促進會理事黎明珠，暨南大學副校長張宏，東莞市政府副秘書長莫沃佳，市台港澳事務局副局長歐陽全等出席。



台灣青年嶺南行是2014年以來廣東省精心打造的粵台品牌交流活動，已連續舉辦十屆，不斷增進兩岸青年交流融合，受到了海峽兩岸青年的歡迎。



此次活動吸引了70名來自台灣銘傳大學等台灣地區高校，及東莞理工學院粵台產業科技學院等高校的青年學生共100人相聚南粵。



本屆嶺南行活動設計了11條特色精品線路，其中，校園文化交流營是新設線路，將圍繞粵台教育交流與合作主題，組織兩岸師生開展互動性強、傳承性強的校園文化交流活動，促進兩岸教育文化融合發展，推動共學共勉共進，同心同向同行。



吳艶玲在致辭中表示，省教育廳高度重視對台教育交流工作，持續開展對台教育交流項目，深化粵台教育合作。廣東歡迎台灣的師生來粵工作、學習、生活。各位青年朋友將近距離體驗粵港澳大灣區的獨特魅力，深入瞭解祖國近代歷史文化，見證大陸改革發展的成就。

