韓多地暴雨破紀錄 全北群山雨強兩百年不遇

中評社香港7月10日電／韓聯社報道，10日淩晨，南韓大部分地區出現破紀錄的極端降雨天氣，全羅北道群山郡遭受200年不遇的暴雨襲擊，降雨強度創歷史新高。



群山市從當天淩晨1時42分至2時42分的降雨量達131.7毫米，1個小時的降雨量就超過群山市全年雨量（1246毫米）的10%。以全國97個氣候觀測站為準，該雨強創下自1904年開始觀測以來的最高紀錄。氣象廳表示，這是200年一遇級的降雨強度。



除首爾市、首都圈北部和江原道北部等局部地區之外，南韓大部分地區淩晨出現暴雨天氣。1小時最大降雨量超過100毫米的共有5地，包括全羅北道益山市（125.5毫米）、忠清南道舒川郡（111.5毫米）和扶余郡（106毫米）等。



從8日下午5時到當天上午8時，益山市累計降雨量達309毫米、舒川郡287毫米、群山市268.3毫米、大邱市253.8毫米、慶尚北道永川市245.8毫米、全羅北道長水郡238毫米、忠清南道錦山郡227.2毫米。



以10日上午8時為準，降雨雲帶南下至南海岸和濟州之間，目前全羅北道內陸地區和嶺南（釜山、大邱、蔚山、慶尚道）仍出現降雨，每小時雨量20至40毫米。據氣象廳預測，大部分地區的降雨天氣將持續到當天夜間。