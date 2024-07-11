7月10日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）外交部發言人林劍7月10日主持例行記者會，並就北約峰會、南海等問題回答中外記者提問，以下是問答全文：



法新社記者：北約峰會在華盛頓舉行，中方對此次峰會有何期待？



林劍：中方對北約的立場是一貫的，我們堅決反對北約突破“區域性、防禦性”組織的定位，到亞太挑動衝突對抗，破壞地區繁榮穩定。我們奉勸北約為世界的和平穩定與安全多做些實事。



香港中評社記者：中國自然資源部南海生態中心、自然資源部南海發展研究院8日聯合發布《仁愛礁非法“坐灘”軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。報告指“坐灘”的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。據報導，菲律賓“南海特別工作小組”9日發表聲明，反指中國對南中國海的珊瑚礁造成了不可挽回的破壞。請問中方對此有何回應？



林劍：仁愛礁是中國南沙群島的一部分。中方一貫高度重視並採取切實措施保護南沙群島珊瑚礁系統和島礁周邊海洋環境。中方發布的報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法“坐灘”及其相關聯的活動。這是基於客觀事實和科學調查得出的結論。中方要求菲方撤走在仁愛礁非法“坐灘”的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。



英國廣播公司記者：追問一個關於菲律賓“坐灘”軍艦的問題。菲律賓政府否認了這些指控，並表示實際上中國挖掘泥沙和珊瑚破壞了海洋環境。中方對此有何回應？

