外交部答中評：菲軍艦破壞仁愛礁生態須撤走

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京7月11日電（記者 海涵）就菲律賓日前反指“中國對南中國海的珊瑚礁造成了不可挽回的破壞”一事，外交部發言人林劍7月10日在例行記者會上回答中評社記者提問時指出，中方發布的報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法“坐灘”及其相關聯的活動。這是基於客觀事實和科學調查得出的結論。中方要求菲方撤走在仁愛礁非法“坐灘”的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。



中評社記者提問，中國自然資源部南海生態中心、自然資源部南海發展研究院8日聯合發布《仁愛礁非法“坐灘”軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》。報告指“坐灘”的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性和持續性。據報導，菲律賓“南海特別工作小組”9日發表聲明，反指中國對南中國海的珊瑚礁造成了不可挽回的破壞。請問中方對此有何回應？



林劍表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。中方一貫高度重視並採取切實措施保護南沙群島珊瑚礁系統和島礁周邊海洋環境。中方發布的報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法“坐灘”及其相關聯的活動。這是基於客觀事實和科學調查得出的結論。中方要求菲方撤走在仁愛礁非法“坐灘”的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。



林劍說，中方有關部門剛剛發布了《黃岩島海域生態環境狀況調查評估報告》，這也表明中方一貫高度重視黃岩島海域生態環境保護工作。此次發布的調查評估報告顯示，黃岩島海域生態環境良好，這充分體現了中方在保護海洋生態環境方面取得的積極成效。

