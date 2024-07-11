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外交部：奉勸北約為世界和平穩定多做實事
http://www.CRNTT.com   2024-07-11 00:44:32


外交部發言人林劍（中評社　海涵攝）
　　中評社北京7月11日電（記者　海涵）北約峰會在華盛頓舉行，外交部發言人林劍7月10日在例行記者會上就此回答記者提問時表示，中方對北約的立場是一貫的，我們堅決反對北約突破“區域性、防禦性”組織的定位，到亞太挑動衝突對抗，破壞地區繁榮穩定。我們奉勸北約為世界的和平穩定與安全多做些實事。

 


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