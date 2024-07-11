中評編譯：俄朝同盟的未來走向如何？

中評社首爾7月11日電（記者 崔銀珍編譯）首爾大學政治外交系教授，東亞日報客座評論委員Chun Chaesung本月初在韓國《東亞日報》網站上發表評論文章，分析稱如果烏克蘭戰爭長期化，朝鮮有可能向俄派兵，並表示如果終戰，俄羅斯可能會中斷有負擔的對朝支持，並建議韓國需要加強與中國的溝通。文章編譯如下：



上月27日，朝鮮發表了國防談話，批評烏克蘭對俄羅斯合併的塞瓦斯托波爾攻擊的內容，這是針對美國產ATACMS導彈導致俄羅斯死傷事件的譴責聲明，可以看作是普京訪朝簽訂朝俄全面戰略夥伴關係條約以後，國防高官出面表示誠意。



被評價為“不敗的同盟關係”的朝俄關係的未來會根據各種變數出現很大的偏差。目前俄羅斯最關心的是烏克蘭戰爭，普京總統向國民說明烏克蘭戰爭不是戰爭，而是特殊作戰，正在最大限度地減少負擔。如果國民要承擔巨大的戰爭負擔，普京政權可能會被削弱。朝俄同盟是戰時結成的俄羅斯戰略之一，朝鮮是俄羅斯的戰時武器供應處和外交支持國，不僅是朝鮮的子彈和導彈，如果戰爭長期化，朝鮮的勞動力、甚至軍隊的派兵也將變得必要。在極端情況下，為了分散美國和西方對歐洲的支援，必須在中東和亞洲挑起進一步的安保混亂，在這種情況下，韓半島可能會成為一個替代方案。

