交運部：我國綜合立體交通網建設取得新成就

交通運輸部部長李小鵬（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，交通運輸部部長李小鵬在回答記者提問時表示，目前，我國綜合立體交通網總里程已突破600萬公里，其中，我國綜合立體交通網規劃綱要中所明確的綜合交通立體網的“6軸7廊8通道”主骨架已經基本成形，覆蓋了全國超過80%的縣，服務了全國90%左右的經濟和人口。總的來說，基礎設施建設取得了巨大成就，綜合立體交通網特別是主骨架、主幹道建設取得了巨大成就。雖然有了很大發展，但是仍然存在不足。下一步，將加快打通堵點卡點，為暢通國民經濟循環作出新的貢獻。



有記者提問到，中央財經委第四次會議要求，優化主幹線大通道，打通堵點卡點。請問，在加快建設交通強國進程中，我國主幹線大通道建設進展如何？下一步有哪些工作考慮？



李小鵬表示，目前，我國綜合立體交通網總里程已突破600萬公里，這一點我在剛才的發布詞中已作了介紹。其中，“6軸7廊8通道”主骨架已經基本成形，“6軸7廊8通道”是我國綜合立體交通網規劃綱要中所明確的綜合交通立體網的主骨架。“6軸”就是指京津冀、長三角、粵港澳和成渝雙城經濟圈這四個經濟發展極之間的主要通道，也是我國交通的主通道；“7廊”主要是指西部陸海走廊等7條走廊；“8通道”指的是沿邊通道等8條通道。“6軸7廊8通道”主骨架覆蓋了全國超過80%的縣，服務了全國90%左右的經濟和人口。



分領域來看，就全國而言，截至去年年底，我國鐵路營業里程達15.9萬公里，其中高鐵超過4.5萬公里；全國公路通車里程543.68萬公里，其中高速公路達18.36萬公里；內河航道通航里程12.82萬公里，其中三級及以上航道通航里程1.54萬公里；港口生產性碼頭泊位達22023個，其中萬噸級及以上碼頭泊位達2878個；民用運輸航空機場總數259個，其中年旅客吞吐量千萬人次及以上的運輸機場數量達38個，貨郵吞吐量萬噸及以上的運輸機場達到63個。



總的來說，基礎設施建設取得了巨大成就，綜合立體交通網特別是主骨架、主幹道建設取得了巨大成就。



雖然有了很大發展，但是仍然存在不足。比如說，普速鐵路的發展還存在短板、區域間高速公路通道能力還有待提升、內河航道建設和水運體系聯通還存在不足、綜合樞紐輻射能力還不強。



下一步，我們將進一步加快“6軸7廊8通道”主骨架建設，打造示範大通道；還要深入實施國家綜合貨運樞紐補鏈強鏈，推進鐵路貨運網絡工程、國家公路聯通提質工程、內河水運體系聯通工程等一系列重大建設項目。總的來說，就是加快打通堵點卡點，為暢通國民經濟循環作出新的貢獻。