民航局：多措並舉綜合施策提升民航運行效率

中國民航局局長宋志勇（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，中國民航局局長宋志勇在回答記者提問時表示，近年來，圍繞提升民航運行效率，多措並舉、綜合施策，做了優化空域結構，增加空域容量、完善運行標準，提升協同運輸的水平及推進新技術的應用，提升運行效率工作等工作。



有記者提問，作為民航旅客，大家非常關注航班是否准點，請問民航在提升運行效率、保障航班准點方面有哪些具體舉措？。



宋志勇表示，航班正常性是旅客關注的話題，也是我們非常重視的工作。航班正常不僅影響廣大旅客的出行體驗，更能反映出民航整體運輸組織是否高效，順暢，是體現民航高質量發展的重要指標。提升航班正常率，核心是要提升民航的運行效率。近年來，我們圍繞提升民航運行效率，多措並舉、綜合施策，做了以下工作：



一是優化空域結構，增加空域容量。隨著國家空管改革紅利的不斷釋放，空域資源供給持續優化，我們通過開設空中大通道，優化空域結構，增加繁忙空域航班容量，有效緩解了航班快速增長帶來的空域緊張問題。這裡，我給大家舉一個例子，2022年京廣空中大通道啟用，這條連接我國京津冀地區和粵港澳大灣區的南北空中交通大動脈，由原先的“單上單下”的雙車道變成了“雙上雙下”的四車道，提升了將近40%的空域容量。這樣的空中大通道計劃開設10條，目前已經建成並啟用了7條，第8條—滬昆大通道今年9月也將啟用，為航班高效運行提供空域保障。滬昆大通道主要是要解決東西向上海—昆明航班擁堵的問題。



二是完善運行標準，提升協同運輸的水平。航空公司、機場和空管是民航運行的三大主體，我們有針對性地制定了航空公司航班飛行組織、機場地面保障、空管流量管理和機場靠橋率考核辦法等多項政策措施，對縮減航空器運行最小間隔、減少地面滑行時間、降低航空器占用跑道時間、提升機場近機位靠橋率等方面提出了具體要求，不斷優化運行標準。今年，我們還出台了《民用航空協同運行管理辦法》，構建協商決策、聯動落實、動態管理的全國、區域、機場三級民航運行協同體系，持續提升航路容量和航班流量的匹配效率。