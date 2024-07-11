鐵路局：鐵路建設服務經濟社會取得積極成果

國家鐵路局局長費東斌（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家鐵路局局長費東斌在回答記者提問時表示，鐵路作為綜合交通運輸體系的骨幹，既是國家重大基礎設施，又是重大民生工程和國民經濟大動脈，近些年在加強自身建設發展的同時，在推動加快建設交通強國和服務經濟社會發展方面取得了積極成效，主要體現在路網規模質量持續提高、鐵路運輸服務水平不斷提升、裝備技術加快升級換代及服務共建“一帶一路”彰顯成效等方面。



有記者提問，今年5月1日，全國鐵路發送旅客2069萬人次，創歷史單日新高，請問中國鐵路在推動加快建設交通強國、服務經濟社會發展方面取得了哪些成效？下一步工作重點有哪些？。



費東斌表示，鐵路作為綜合交通運輸體系的骨幹，既是國家重大基礎設施，又是重大民生工程和國民經濟大動脈，近些年在加強自身建設發展的同時，在推動加快建設交通強國和服務經濟社會發展方面取得了積極成效。主要體現在幾個方面：



路網規模質量持續提高。到去年年底，我國鐵路營業里程達到15.9萬公里，其中高鐵4.5萬公里，基本形成布局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡。



鐵路運輸服務水平不斷提升，客貨運輸產品日益豐富，運輸能力持續提高，網絡訂票訂餐、高鐵公交化、多式聯運等讓出行和物流更加便利快捷。



裝備技術加快升級換代，自主化、智能化、綠色化技術加速創新應用，高鐵技術樹起國際標杆，“復興號高速列車”獲得國家科技進步獎特等獎，CR450科技創新工程取得重大突破，前一階段中車研製的新能源機車首次系列下線。



服務共建“一帶一路”彰顯成效，鐵路雙多邊合作交流深入推進，中老鐵路、雅萬鐵路、蒙內鐵路等項目取得了顯著效益，中歐班列成為名副其實的亞歐貿易“黃金通道”。



下一步，我們將緊緊圍繞黨中央、國務院決策部署，聚焦重點任務，持續推動鐵路高質量發展，為強國建設、民族復興偉業貢獻鐵路力量。