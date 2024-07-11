郵政局：郵政快遞業末端運輸取得突出成效

國家郵政局局長趙衝久（中評社 李子寧攝） 中評社北京7月11日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室10日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，國家郵政局局長趙衝久在回答記者提問時表示，郵政快遞業已經成為與國民經濟社會發展和人民群眾生活密切相關的重要領域，這些年得到了非常快速的發展。郵政快遞業末端運輸取得了服務網絡更加便捷、服務實體經濟更加有力、發展基礎更加牢固及為民服務更加有效等成果。



有記者提問，方便快捷的郵政和快遞服務已經成為群眾生活不可缺少的一部分。請問，在暢通快遞服務群眾“最後一公里”方面，有關部門開展了哪些工作？未來將如何推動郵政快遞業的高質量發展？



趙衝久表示，郵政快遞業已經成為與國民經濟社會發展和人民群眾生活密切相關的重要領域，這些年得到了非常快速的發展。我們知道，2023年全國快遞業務量超1320億件，今年上半年就已經完成了800億件，較去年同期增長23%，應該說繼續呈現快速增長態勢。



郵政快遞業在經濟活動中顯得越來越重要。郵政快遞業是門到門的物流，在運輸過程中，幹線運輸很重要，末端運輸也非常重要。正像您剛才講的，“最後一公里”是非常重要的一個工作內容。長期以來，針對這項工作，我們做了大量工作，取得了一系列非常好的成效。我簡要介紹以下幾個特點：



一是覆蓋更廣了，服務網絡更加便捷。郵政快遞業積極推動“樞紐＋通道＋網絡”的現代寄遞服務網絡體系，在末端形成了宅遞、箱遞、站遞等一系列服務方式。所謂宅遞就是送貨上門，箱遞就是智能快件箱，站遞就是快遞服務站，這種末端服務系列的形成，豐富了快遞的供給，更好地滿足了多元化服務需求。應該說，人民群眾對快遞服務的要求越來越高，也越來越呈現多樣化，行業在末端服務方面積極探索，通過各種手段，更好地滿足了人民群眾的需求。



二是融合更好了，服務實體經濟更加有力。快遞業服務現代商貿流通，一件件包裹的暢通流轉，有力帶動了商品流通和零售業發展，促進了電商直播、跨境電商等行業的快速發展。我們也積極服務現代農業，實施“一村一站”工程，累計建成了1200多個縣級公共寄遞服務中心，建成了超過30萬個村級寄遞物流綜合服務站，快遞網絡已經成為農產品出村進城、消費品下鄉進村的重要渠道。我們服務先進製造業，推動快遞從末端的“搬運工”走進生產線，直接打通產供銷全環節，為促進實體經濟發展注入了新的活力。