台青答中評：一次心靈與文化的綠色邂逅

台青張婉柔（受訪者供圖） 中評社錫林浩特7月11日電（記者袁曉麥）7月10日，為期五天的“2024台灣青年邊疆行”參訪活動在內蒙古自治區錫林浩特市正式落下帷幕。自7月6日啓程以來，由北京市台辦與內蒙古自治區台辦共同主辦的“2024台灣青年邊疆行”參訪團不僅深度體驗了內蒙古的自然風光與民族文化，還在一系列精心策劃的交流活動中留下了許多美好回憶。



台青張婉柔向中評社記者表示，在草原最為繁盛的時節來到內蒙古自治區，讓她被眼前的綠意盎然所震撼。與台灣一望無際的海洋相比，這里的蒼茫無垠的草場給予了她前所未有的視覺衝擊。“內蒙古的草如同電腦屏保般翠綠欲滴，美得讓人難以置信。”她表示。但這份美麗并非靜止不變。草原上的綠意富有層次，長草與短草交織生長，形成了一種獨特的質感和變化感。其間點綴著各色小花，為這片廣袤的綠色增添了生動的色彩。而那些成群結隊覓食的羊群、憨態可掬的黃牛家庭以及機敏的小型蒙古馬，更是給草原平添了幾分生機與活力。對於從小在台灣長大的張婉柔而言，這些景象不僅新鮮，更是一次次“哇，哇，哇”的驚嘆，成為她人生中一段寶貴的經歷。



張婉柔說，站在遼闊的草地上，面對著似乎沒有邊際的遠方，心境卻異常平靜，仿佛被這片土地溫柔地擁抱著。她深刻體會到，旅行的意義并不僅僅是探索未知，更是在於找到心靈的歸宿，就像是走在回家的路上。這份體驗讓她感受到了與自然的和諧共處，以及對生命更為深刻的理解。



台青林峻賢今年首次踏上內蒙古草原，他表示，這份獨特的體驗正如他所期盼的那樣，映入眼眼簾的是一片連綿不斷的綠色海洋，讓他仿佛置身於一個完全由綠色組成的奇妙世界。不同於海島上的視野，這里沒有大海的孤寂，取而代之的是草原獨有的生機與活力，以及草原民族的熱情與好客，給他留下了深刻的印象。抵達內蒙古的首個夜晚，一場盛大的歡迎宴會已經為他們准備妥當。在宴會上，激昂的音樂與歡快的舞蹈，搭配著豐盛的美食，充分展現了當地人的熱情與友好。即使夜深人靜，主人的熱情絲毫未減，如果不是草原白酒的酒勁實在強烈，他們本可以一起迎接草原上的第一縷曙光。



林峻賢表示，作為來自海島的青年，自己在這短短幾日內體驗到了成為草原一份子的喜悅，滿足了他內心深處的願望。他同時也許下了另一個願望，期待未來能够再次踏上這片令人心醉的綠色海洋，繼續感受這片土地的魅力與溫暖。這次旅行不僅是一次身體上的遷徙，更是一次心靈上的歸宿，讓他深刻體會到了人與自然和諧共處的美好。



在活動的尾聲，台灣青年們紛紛表達了對此次內蒙古之行的感激之情。他們認為，這次邊疆行不僅是一次旅行，更是一次心靈的洗禮和文化的碰撞。通過與當地民衆的交流，他們對內蒙古有了更全面、更深刻的理解，對兩岸關系的未來充滿了希望。



“2024台灣青年邊疆行”活動的圓滿結束，標志著一次成功的文化交流之旅畫上了句號。但台灣青年們心中的草原夢，以及對內蒙古乃至整個中華民族文化的探索和熱愛，才剛剛開始。他們帶著滿滿的收獲和美好的回憶，踏上了返回台灣的旅程，而這份跨海的友誼和對中華文化的共同情感，將成為兩岸青年間永恒的紐帶。



