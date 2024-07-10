美國情報機構稱俄羅斯支持特朗普贏得大選

中評社香港7月10日電／一位美國情報官員表示，俄羅斯再次支持共和黨人唐納德·特朗普作為今年贏得美國總統大選的首選候選人。



路透社報導指出，這位官員在向記者介紹美國選舉安全情況時，當被問及莫斯科希望誰成為下一任美國總統時，他小心翼翼地沒有說出這位前總統兼共和黨推定候選人的名字。



但他表示，俄羅斯偏向特朗普，並補充說，美國情報界對莫斯科在前幾次選舉中的偏好評估並沒有改變。



美國國家情報總監辦公室 (ODNI) 官員周二表示：“考慮到美國在烏克蘭問題和對俄政策中所扮演的角色，我們並未發現俄羅斯對總統競選的偏好與以往選舉相比有所轉變。”



此前的評估發現，莫斯科曾試圖通過影響力運動幫助特朗普在 2016 年擊敗希拉里·克林頓，並在特朗普輸給現任美國總統喬·拜登的 2020 年的競選中再次試圖施加影響。



俄羅斯的影響力行動



官員在國家情報總監辦公室、聯邦調查局和關鍵基礎設施安全和彈性國家協調員（為美國政府和私營企業進行網絡防禦的機構）出席的簡報會上表示，到目前為止，美國尚未發現任何國家計劃“削弱或破壞”該國 11 月舉行總統選舉的能力。



但ODNI官員表示，俄羅斯繼續通過社交媒體和其他手段，試圖通過宣傳“分裂言論和詆毀特定政客”來影響戰場州的特定美國選民群體，但他沒有透露具體政客的名字。



這位官員表示，“俄羅斯正在採取整個政府的方法來影響選舉，包括總統、國會和公眾輿論。”



這位官員並表示，莫斯科“主要根據候選人對美國進一步援助烏克蘭及相關問題的立場來決定他們願意支持或反對哪些候選人。”



這位官員補充道，“這些都是我們以前見過的策略，主要是通過社交媒體努力”和“利用美國的聲音來擴大他們的言論”。



特朗普競選團隊對俄羅斯支持的評估做出回應稱，拜登在俄羅斯問題上態度軟弱，莫斯科入侵烏克蘭就是明證。



特朗普競選團隊新聞秘書卡羅琳·萊維特在一份聲明中表示：“當特朗普總統入主白宮時，俄羅斯和美國的所有對手都被嚇住了，因為他們擔心美國會如何回應。”



俄羅斯大使館沒有立即回應置評請求。



特朗普經常批評美國對烏克蘭的軍事支持規模，自 2022 年俄烏戰爭爆發以來，美國對烏克蘭的軍事支持已達到約 600 億美元，他還稱烏克蘭總統澤連斯基是“有史以來最偉大的推銷員”。



特朗普的兩名國家安全顧問提出了終止美國對烏克蘭軍事支持的計劃，除非基輔與俄羅斯展開結束戰爭的談判。