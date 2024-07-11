孫東：香港需要因地制宜發展新質生產力

立法會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月11日電（記者 段曉魯）創新科技及工業局局長孫東昨日在立法會上表示，香港需要因地制宜發展新質生產力，繼續加強原創性科技創新的研發，將創科成果應用到具體產業發展中。



孫東表示，“加快發展新質生產力”是國家今年《政府工作報告》的重要任務。新質生產力意味著生產力質態的躍升。創新科技可為香港帶來新產業和新模式，促進經濟多元化發展，從而提升香港的整體競爭力。



孫東指出，香港需要因地制宜發展新質生產力，繼續加強原創性科技創新的研發，將創科成果應用到具體產業發展中。《香港創新科技發展藍圖》從頂層設計清晰的發展路徑和系統的戰略規劃以推動香港創科發展，從而加快形成和發展具有香港優勢的新實體經濟，聚焦發展生命健康科技、人工智能與數據科學，以及先進製造與新能源科技等具策略性意義的科技產業。



孫東稱，特區政府會繼續主動對接國家發展戰略，積極推動社會各界發展新質生產力，包括支持本地創科業界到內地參與技術交流，瞭解內地就新質生產力的最新發展情況，讓香港與大灣區內地城市錯位發展、珠聯璧合，共同構建更完備和具全球競爭力的創科產業鏈，實現新質生產力發展的戰略目標，貢獻國家的高質量發展。