中評專訪：台青“首來族”洪育恩的快樂夏天

台東大學公共與文化事務學系學生洪育恩（中評社 盧哲攝） 中評社金華7月11日電（記者 盧哲）盛夏的夜晚，位於浙江省金華橫店影視城的“夢外灘”度假區退去了白天近40攝氏度的高溫，月光下的餘熱勉強可以忍耐。不少希望穿民國服裝拍照的人們紛紛換裝就位。個頭高大的台灣青年洪育恩穿了一身民國時期的軍閥服裝，看起來可能還是冬裝——毛絨領子的長袖製服外還披了一個薄棉的披風。“熱不熱？”中評社記者上前打招呼，洪育恩額頭冒汗大笑著回答：“熱只是一時的！開心可以很久！”



在台東大學公共與文化事務學系讀書的洪育恩在9月就要升大三了，這是他第一次來到大陸。來參加在杭州舉行的為期近一周的第七屆海峽兩岸青年發展論壇。此次論壇活動除了開幕會暨主論壇外，還有兩岸青年研習營，圍繞“非遺文化”“電商直播”“影視文化”“美麗鄉村”“科技創新”等若干主題進行研習。洪育恩選擇了“非遺文化”組。10日，部分研習營青年參觀了位於浙江橫店的“夢外灘”度假區，中評社記者在期間與洪育恩聊起這幾天的感受，沒想到健談的青年打開話匣子差點收不住，即使披著厚厚的“軍閥外套”站在復古的街邊吹著熱風，洪育恩還是流著汗但又興致勃勃地暢談起來。



“我們一進來，就感受到這邊的建築好像環球影城那類主題樂園！隨隊的大陸學長有跟我們介紹一些基本的情況，我們一進門看到那些建築確實就有民國初期的感覺。”洪育恩和朋友們看到路邊有人穿上了民國時期的貴族衣服在拍照，立刻心動奔進一旁的服裝店。“我們覺得很興奮。畢竟平時在台灣可能很少有這種體驗的機會，也沒有這麼大的區域、專門做民國初年的建築群。所以我們想說機會難得，雖然租衣服一百多塊錢，但錢是一時的，炎熱也是一時的，但可以開心，照片可以流傳很久，每次看都可以很開心。”



研習營當天的主要行程就是在橫店夢外灘度假區遊覽參觀。洪育恩是“快樂體驗派”。在下午的一場劇場表演中，洪育恩“就是圖個樂，讓大家都開心一下，感受一下民國紈絝子弟那種闊綽”，主動舉手參與了一場遊戲競拍，拍得一杯象徵“愛情美滿”的紅酒。他在全場觀眾的歡呼聲中拿出一張百元鈔票，舉起酒杯一飲而盡。