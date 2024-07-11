六月中國CPI上漲0.2%　需求復甦偏慢

近一年中國CPI、PPI同比走勢一覽。（圖源：大公報） 中評社北京7月11日電／據大公報報導，國家統計局發布的數據顯示，6月全國居民消費價格（CPI）同比上漲0.2%，漲幅較前值回落0.1個百分點；CPI環比下降0.2%，降幅擴大0.1個百分點。當月，全國工業生產者出廠價格（PPI）同比下降0.8%，降幅較前值收窄0.6個百分點；PPI環比由5月的上漲0.2%轉為下降0.2%。至此，上半年中國CPI同比上漲0.1%，PPI同比下降2.1%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟介紹，6月消費市場供應總體充足，CPI環比季節性下降，同比保持上漲，剔除食品與能源價格後的“核心CPI”同比漲幅持平於0.6%的前值。分析稱，當前內地供需關係仍續改善，需求復甦偏慢，以及季節性因素是CPI同比漲幅略有回調的主因。



數據顯示，6月鮮菜價格同比由5月的上漲2.3%轉為下降7.3%；薯類、鮮果、雞蛋、牛肉、羊肉和禽肉類價格同比降幅在2.3%至18.6%；豬肉價格同比上漲18.1%，漲幅較前值擴大13.5個百分點。董麗娟說，上月CPI同比變動中，翹尾因素影響約0.2個百分點，今年新漲價因素影響約為0。



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，當前企業積極降價促銷、果蔬等日常消費品季節性供給亦有增加，而國際能源價格的回落，部分抵消了內地豬肉和出行服務價格上漲的影響。總體看，供求關係持續改善，CPI同比漲幅偏低，主要受到需求恢復偏慢，以及季節性因素的擾動。



廣開首席產業研究院資深研究員馬泓觀察到，上月CPI同比維持上漲，核心CPI同比保持穩定，翹尾因素抵消了季節性價格下跌的拖累。食品價格分項中，除豬肉價格外，大部分價格呈現跌勢，各類促銷活動也拉低了耐用消費品價格，但服務價格漲幅仍高於均值水平。他並指，上半年內地整體物價水平已低位企穩，通脹產出缺口也有所反彈。



供需改善工業企利潤將向好



工業領域價格方面，6月生產資料價格同比下降0.8%，降幅較前值收窄0.8個百分點；生活資料價格同比下降0.8%，降幅與前值相同。董莉娟補充說，上月PPI同比變動中，翹尾和今年新漲價因素分別影響約－0.1和－0.7個百分點。

