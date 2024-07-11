日圓歐元續弱　美匯或重上106水平

中評社北京7月11日電／據大公報報導，上期筆者預計港股將主要徘徊於17800點至18800點之間，而事實由6月11日到現在執筆時的7月11日，恒生指數最高為18520點；而最低則為17376點，比我預計的上落局面低了一些。後市趨勢上仍較為疲弱，現在下降軌的短期頂部約為18100點，相信短期難以突破。



外匯方面，相信美匯指數短期仍然會偏強為主。首先是在降息趨勢上的對比，雖然筆者相信歐美央行分別在7月18日、30日的議息會議上不會降息。但兩者在會後聲明內容上卻預期將會出現“大不同”的情況，歐洲央行在通脹率衹有2.5%甚至預期將進一步下跌的背景下，會暗示9月份極可能再次降息；反而美聯儲在3.3%的高通脹下將暗示就算有機會降息，也只會在年底發生。這意味著短期內兩大經濟體的“息差”將會無可避免地進一步擴闊。而且法國的議會選舉亦埋下歐元下跌的伏筆。另一方面，日圓兌美元貶值至161，日本央行又出奇地表現出不會干預的態度，讓投資者失望，日圓持續受壓，相信美匯指數重上106水平的機會很高。



大宗商品市場方面，國際金價上現在約2380美元水平，相信是一個不錯的高位平倉機會。因為上面已提及短期筆者看好美匯走勢，世界黃金協會預期印度的飾金需求將下跌。種種因素均成為黃金下跌的借口。