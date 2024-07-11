中評社北京7月11日電／據大公報報導，2024年第二季度，美聯儲減息時間延遲，在聯繫匯率制度下，香港的高利率環境抑制信貸需求，與內地利差倒掛，對內地企業在港融資的意願造成一定影響，令香港銀行業信貸規模增長繼續承壓，但資本市場呈現﻿復甦趨勢，有望帶動商業銀行非利息收入增加，良好的盈利能力和流動性水平、高資本充足率為香港銀行業穩健運行持續提供堅實基礎。



貸款規模降 外幣存款增長快



具體而言，商業銀行信貸規模增長承壓，外幣存款增長速度較快。資產方面，截至2024年5月末，香港銀行業貸款規模9.95萬億港元，較年初下降2.42%，較上年同期下降5.48%。其中，香港本地使用的貸款占比超7成，較年初下降2.16%；香港以外使用的貸款較年初下降3.44%。債券投資、同業往來資產增長一定程度彌補了客戶貸款的下降。負債方面，香港銀行業客戶存款總額16.74萬億港元，較年初增長3.20%。其中，定期存款規模較年初增長4.46%，占總客戶存款規模的比例由2022年2月最低的34.82%持續上升至58.64%。自2024年第二季度以來，外幣存款增長速度較快，截至2024年4月末，外幣存款8.88萬億港元，較年初增長3.31%、較一季度末增長3.73%。港幣存款7.67萬億港元，較年初增長0.67%、較一季度末增長0.55%。在貸款規模下降、存款規模增長的情況下，貸存比率走低，5月末香港銀行業貸存比率降至59.41%。



高息差延續助益利潤增長，資本市場情緒回暖有望帶動非利息收入增加。2024年5月，反映香港零售銀行平均利息支出的“綜合利率”連續五個月下降，較上年末降33個基點至2.61%，有助支持香港銀行業利息淨收入和利潤增長。第二季度香港資本市場融資額大幅增長、交投活躍度提升，單計4月及5月，港股IPO融資額共計48.64億港元、較第一季度增長1.03倍；港股日均成交額平均達1261億港元，相較第一季度的994億港元增長26.86%，資本市場交投活躍度轉升帶動資本市場相關非利息收入增長。



即使不良貸款率稍微上行，銀行體系仍然穩健運行、基礎堅實。截至2024年3月末，香港所有認可機構不良貸款率升至1.79%、香港零售銀行不良貸款率升至1.91%，均較去年末輕微上升0.23個百分點，與內地相關貸款不良率升至2.77%。而香港所有認可機構的普通股權一級資本比率（CET1）（即就吸收虧損而言最優質的監管資本）、核心資金（又稱一級資本，即銀行資本中最重要的組成部分）比率、總資本比率分別達17.4%、19.1%、21.1%，均為2013年有數據紀錄以來最高水平。

