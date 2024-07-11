證監會批准暫停轉融券業務　強化逆周期調節

中評社北京7月11日電／據中國證券報報導，證監會7月10日消息，為切實回應投資者關切，維護市場穩定運行，經充分評估當前市場情況，證監會依法批准中證金融公司暫停轉融券業務的申請，自2024年7月11日起實施。存量轉融券合約可以展期，但不得晚於9月30日了結。同時，批准證券交易所將融券保證金比例由不得低於80%上調至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低於100%上調至120%，自2024年7月22日起實施。



從國內證券市場發展和集中監管實際需要出發，我國從2013年前後建立了轉融通制度，一方面為融資融券業務提供必要的資金和證券來源；另一方面也為監管部門掌握業務開展情況，加強日常監管，及時採取逆周期調節措施提供了手段。



2023年8月以來，證監會根據市場情況和投資者關切，採取了一系列加強融券和轉融券業務監管的舉措。截至2024年6月底，融券、轉融券規模累計下降64%、75%。融券規模占A股流通市值約0.05%，每日融券賣出額占A股成交額的比例由0.7%下降至0.2%，對市場的影響明顯減弱，為暫停轉融券業務創造了條件。此次調整對存量業務分別明確了依法展期和新老劃斷安排，這有助於防範業務風險，維護市場穩健有序運行。



證監會表示，下一步，將深入貫徹落實《國務院關於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，堅持問題導向和目標導向，始終將維護制度公平性和提升市場內在穩定性放在突出位置。同時，根據市場情況，加強日常監管和逆周期調節，對不當套利等違法違規行為從嚴打擊，保障市場穩定運行，切實維護投資者利益。