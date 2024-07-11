李強會見幾內亞比紹總統恩巴洛

7月10日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的幾內亞比紹總統恩巴洛。（圖源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，國務院總理李強7月10日上午在北京人民大會堂會見來華進行國事訪問的幾內亞比紹總統恩巴洛。



李強表示，中國和幾內亞比紹是可信賴的好兄弟、好夥伴。中方一貫重視發展與幾內亞比紹友好合作關係。近年來，在兩國元首戰略指引下，雙方傳統友誼不斷發揚光大，雙邊關係平穩順利發展，取得了豐碩合作成果。習近平主席將同總統先生舉行會談，就事關雙邊關係的重大戰略性問題深入交換意見，擘畫兩國關係新藍圖。中方願同幾內亞比紹一道努力，遵照兩國元首指引的方向，鞏固深化政治互信，不斷拓展互利合作，更好實現共同發展，更多造福兩國人民。



李強指出，中國支持幾內亞比紹人民自主探索符合本國國情的發展道路，支持幾內亞比紹維護主權、安全和發展利益。中方願同幾內亞比紹加強發展戰略對接，更多分享發展經驗，務實高效推進合作，幫助幾內亞比紹持續提升發展內生動力。雙方要用好共建“一帶一路”、中非合作論壇、中葡論壇等重要平台，深化農漁業、基礎設施建設等領域合作，探討開展更廣泛領域合作。中方願進口幾內亞比紹更多優質農產品，鼓勵中國企業擴大對幾內亞比紹投資，希望幾內亞比紹繼續提供便利和支持。中方願同幾內亞比紹加強醫療衛生、教育等人文交流合作，歡迎更多幾內亞比紹優秀學子來華留學深造。



恩巴洛表示，幾內亞比紹同中國是相互尊重、患難與共的真誠朋友，兩國關係有著特殊、堅實基礎。對華關係對幾內亞比紹至關重要，幾內亞比紹衷心感謝中方長期以來為幾內亞比紹經濟社會發展給予的寶貴支持，願同中方進一步加強經貿、基礎設施建設等各領域務實合作，在共同發展的道路上繼續並肩前行。幾內亞比紹堅定恪守一個中國原則，支持習近平主席提出的推動構建人類命運共同體、共建“一帶一路”等重大理念和全球倡議，願同中方一道推動今秋在華舉行的新一屆中非合作論壇峰會取得豐碩成果。



吳政隆參加會見。