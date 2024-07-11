海南文昌靶向糾治微腐敗

中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，近日，海南省紀委監委公布8起群眾身邊不正之風和腐敗問題案件信息，其中提到文昌市錦山鎮羅豆居黨總支部原書記、居委會原主任林英梅嚴重違紀違法被開除黨籍。據瞭解，林英梅利用群眾對宅基地報建政策不熟悉、公示不透明等漏洞在審核過程中吃拿卡要，以幫辦、包辦的名義多次違規收取報建群眾的“審核費”，最終受到嚴肅處理。這是文昌市在靶向整治農村宅基地建房領域“微腐敗”時查處的一個典型案例。



近年來，農村宅基地建房管理日趨規範，農民報建意識逐漸增強，然而報建難、辦證慢成為新的痛點難點問題。文昌市紀委監委緊盯農村宅基地建房領域開展“小切口”專項整治，持續暢通信訪舉報受理渠道，深化片區協作機制，綜合運用領導包案、提級查辦、協作辦案等方式強化辦案力量集中攻堅。



文昌市紀委監委還成立專項檢查組駐點農業農村、自然資源和規劃等行業主管部門進行集中監督，深入與農村宅基地建房領域密切相關的執法部門、行政審批部門和服務窗口開展調研，同時督促17個鎮廣泛排查盲目審批、以權謀私等問題。該市紀委監委還綜合運用類案分析等方式靶向糾治農村宅基地建房領域中的“微腐敗”，梳理共性特點、剖析問題根源、提出對策建議，推動相關職能部門制定農村宅基地審批管理實施方案，建立“一個窗口對外受理，多部門內部聯動運行”的聯辦制度，明確宅基地申請審查程序、完善審核批准機制，進一步完善廉政風險防控體系。