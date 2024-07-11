李強同孟加拉國總理哈西娜會談

7月10日上午，國務院總理李強在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的孟加拉國總理哈西娜舉行會談。（圖源：新華社） 中評社北京7月11日電／據新華社報導，國務院總理李強7月10日上午在北京人民大會堂同來華進行正式訪問的孟加拉國總理哈西娜舉行會談。



李強表示，中孟建交近半個世紀以來，始終相互尊重、相互支持，雙邊關係平穩健康發展，各領域合作扎實推進，有力提升了兩國人民福祉。習近平主席將同總理女士舉行會晤，必將為中孟關係進一步發展注入新的動力。中方願同孟方一道落實好兩國領導人重要共識，賡續傳統友誼，深化互利合作，推動中孟戰略合作夥伴關係取得更多務實成果。



李強指出，中方將始終把發展對孟關係置於周邊外交優先方向，同孟方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上深化相互理解、堅定相互支持。中方願同孟方深入對接發展戰略，加快推進高質量共建“一帶一路”，支持孟南部一體化開發，加強基礎設施建設合作，推動貿易優化平衡發展，深化新能源、數字經濟、產業園區等領域合作，促進文化、旅遊、青年、地方等交流，為兩國各自現代化建設增添更多助力。中方支持中國企業同孟方加強產業投資合作，攜手提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，希望孟方為中國企業在孟經營提供良好環境。中方願同孟方加強多邊領域溝通協調，反對霸權主義和強權政治，更好維護國際公平正義和發展中國家共同利益。



哈西娜表示，孟方珍視由兩國老一代領導人締造的孟中友誼。孟中關係經歷歷史考驗，雙方擁有共同價值，始終相互理解、相互尊重。感謝中方長期以來給予的寶貴支持。中國取得舉世矚目的發展成就，已成為發展中國家榜樣。孟方堅定支持並恪守一個中國原則，支持中方維護自身核心利益的努力。明年是兩國建交50周年，孟方願同中方密切高層往來，加強治國理政經驗交流，深化經貿、基建、金融等領域互利合作。孟方祝賀習近平主席提出的共建“一帶一路”倡議取得豐碩成果，將繼續積極參與。歡迎中國企業參與孟南部一體化開發計劃。孟方將同中方加強國際多邊事務協作，推動兩國關係進一步全面發展，維護世界和平穩定。



會談後，兩國總理共同見證簽署政策交流、經貿投資、數字經濟、檢驗檢疫、醫療衛生、教育、媒體等領域多項雙邊合作文件。雙方宣布完成中孟自貿協定聯合可行性研究，同意啟動中孟投資協定升級談判。雙方一致同意將2025年確定為“中孟人文交流年”。



會談前，李強在人民大會堂東門外廣場為哈西娜舉行歡迎儀式。



吳政隆參加上述活動。