雞西依托科技平台　公租房管理問題大起底

黑龍江省雞西市紀委監委工作人員和市房產服務中心、惠民尚都小區物業工作人員實地檢查公租房政策落實情況。（圖源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月11日電／據中國紀檢監察報報導，在數據監督平台上，將全市公租房相關數據導入“人員名單比對”模塊，伴隨著顯示“數據碰撞篩查中”字樣的進度條逐漸拉滿，不到2分鐘，一份數據比對明細表出現在大屏幕上。表格“享受公租房政策人員名單”一欄中，295條異常數據被監督平台識別並標紅報警……



近日，黑龍江省雞西市紀委監委第二監督檢查室工作人員利用黑龍江紀檢監察監督系統大數據平台，對該市惠民惠農財政補貼資金領域開展監督檢查。“接下來，我們將對系統提示的異常數據進行人工核實，確保問題線索應查盡查。”該工作人員介紹。



作為黑龍江省大數據監督試點單位，雞西市紀委監委聚焦公租房、最低生活保障金、耕地地力保護補貼、農機購置補貼等重點領域，與市住建局、市民政局、市農業農村局、市財政局等單位對接協作，采集調取低保、住房等30類數據匯總上傳至大數據平台。大數據平台根據不同領域工作特點以及相應政策規定建立30餘種數據監督模型，對相關數據採取線上比對、定向運算、碰撞篩查等，及時篩查出異常數據、精準發現問題線索。



“李某某名下有房產，為什麼出現在承租公租房人員名單中？”此前，大數據平台在開展日常比對時，一條異常數據引起工作人員注意。數據顯示，家住該市恒山區的李某某在2020年繼承其父親的一套房產後，卻依然享受著公租房實物配租政策。對於這條異常數據，該市紀委監委信息技術保障室隨即會同第四監督檢查室，聯合恒山區紀委監委成立專項監督檢查組展開調查，通過數據比對與實地核查，逐漸查清相關事實。



經查，李某某在2020年父親去世後繼承了房產，按照有關規定，李某某不應繼續享受公租房實物配租政策。但住房保障部門負責辦理公租房實物配租業務的工作人員並未按規定開展動態核查，沒能及時掌握李某某已經通過繼承的方式擁有房產這一情況。最終，住房保障部門於今年2月按規定收回了公租房，並追究工作人員相應責任。

