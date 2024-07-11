美聯航波音客機掉輪胎

中評社北京7月11日電／據大公報報導，據法新社稱：當地時間8日，美國聯合航空公司一架波音757－200型客機從洛杉磯起飛時一個輪胎掉落。這是該航空公司在短短4個月內第二次發生類似事件，也是波音客機今年以來第三次發生輪胎掉落。



美聯航表示，事發航班載有174名乘客和7名機組人員。航班起飛時，起落架的一個輪胎掉落，但仍堅持飛往目的地丹佛並安全降落。美聯航在聲明中表示：“掉落的輪胎已在洛杉磯找到，我們正在調查事件原因。”暫未收到機上或地面人員傷亡的報告。今年3月7日，美聯航一架同型號客機也曾發生輪胎掉落事故。當時這架飛機從舊金山飛往日本大阪，但起飛數秒後左主起落架的一個輪胎掉落，不得不緊急備降洛杉磯國際機場。掉落的輪胎殘骸砸壞機場員工停車場的幾輛汽車，幸而未造成人員傷亡。



今年1月20日，美國達美航空一架波音757型客機在亞特蘭大起飛前也發生輪胎脫落事故。這架客機原本計劃飛往哥倫比亞波哥大，在滑行接近起飛位置時被另一架飛機發現異常。



今年以來，波音飛機不斷曝出安全問題，包括門塞脫落、輪胎掉落、引擎起火、滑出跑道等，引發外界擔憂。航天工程師哈維爾表示，世界不應對波音最近遭遇的危機感到驚訝，這是該公司多年來專注於財務業績而忽視安全保障的結果。