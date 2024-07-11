﻿美波音2600架客機氧氣面罩存隱患

中評社台北7月11日電／據大公報報導，波音公司8日再曝安全隱患，美國聯邦航空局要求全面檢查波音737 MAX系列和737 NG系列客機的供氧裝置，涉及超過2600架在美國註冊的客機。美國聯邦航空局表示，收到多宗波音客機氧氣發生器“移位”的報告，這一問題可能導致機艙出現減壓等緊急情況時，氧氣面罩無法向乘客供氧。波音解釋稱，737系列客機的氧氣發生器近年使用一種新黏合劑，可能造成異常移位，目前新交付客機已用回原先的黏合劑。



美國聯邦航空局8日表示，已收到多宗關於波音客機乘客座位上方的氧氣發生器移位的報告，這可能導致緊急情況下氧氣面罩無法向乘客供氧，因此要求對超過2600架737 MAX系列和737 NG系列客機進行檢查。聯邦航空局要求各航空運營商在120至150天內對上述兩大系列客機的氧氣發生器做全面目視檢查，必要時更換相關設備。



737客機氧氣面罩曾出事



一架波音737系列客機通常安裝61個氧氣發生器，每個氧氣發生器配有2根固定帶。波音6月就相關問題解釋說，737系列客機的氧氣發生器固定帶自2019年8月起使用一種新黏合劑，這種黏合劑在“特定情況下”會讓氧氣發生器移動四分之三吋（約1.9厘米）。波音已要求運營商做目視檢查，更換部分固定帶。波音8日稱，新交付客機均已用回原先的黏合劑，確保氧氣發生器固定在原位。



波音737系列客機的氧氣面罩此前就曾發生故障。據《每日郵報》報導，去年2月，俄羅斯羅西亞航空公司一架波音737－800型客機在高空中出現機艙減壓，機組人員隨即釋放氧氣面罩，但很多乘客座位上的氧氣面罩無法正常使用。這宗事故導致5人需接受治療。