美國民主黨參議員公開呼籲拜登退出總統選舉

中評社北京7月11日電／據大公報報導，當地時間7月10日，美國民主黨參議員彼得·韋爾奇（Peter Welch）在《華盛頓郵報》發表的一篇文章中，公開呼籲總統拜登退出總統競選，成為第一位呼籲拜登退選的民主黨參議員，也是第十位呼籲其退選的民主黨國會議員。



韋爾奇稱，他認為拜登需要重新評估自己是不是最佳的競選人選，並指出，當前的對話主要集中在總統的年齡和能力上，這對民主黨在11月的選舉可能造成嚴重的政治破壞。