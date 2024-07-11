調查：港人均財富全球第三

中評社香港7月11日電／大公報報導，香港疫後經濟逐步恢復，富裕人士“荷包”亦﻿復甦。瑞銀全球財富報告（Global Wealth Report 2024）最新數據顯示，2023年香港人均財富約58.2萬美元，較2022年高出5.5%，全球排名第三與2022年相同。值得注意的是，2023年香港人均財富中位數20.68萬美元，按年微升2.2%。人均財富增幅高於中位數增幅，反映高收入人士的財富增長速度，高於較低收入人士。



每百港人九個身家超780萬



瑞銀表示，香港2023年百萬美元級別富裕人士約62.91萬人。依據瑞銀的數字，對比香港去年底722萬常住居民，即每100名居民就有近9人擁有100萬美元（約780萬港元）或以上財富。瑞銀又估計，到2028年這個級別人士會增至73.77萬人，較2023年增加17%。不過，瑞銀在2022年全球財富報告中，曾經估計香港到2027年，百萬美元級別富裕人數目達到109.1萬人。至於中國內地，瑞銀數據顯示，2023年百萬美元級別富裕人數達到601.32萬名，2028年將增至650.56萬名，升幅8%，並且是全球富裕人士第二多的國家。



貧者愈貧？瑞銀全球財富管理首席經濟師Paul Donovan相信，60%全球財富少於1萬美元人士，將可以脫離這個階層。瑞銀報告顯示，於2000年至2023年間，全球財富少於1萬美元的成年人比例幾乎減半；大部分人士的財富成功“上一層樓”，達到1萬至10萬美元的階層，增幅超過一倍。