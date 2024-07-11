全球電腦出貨連升兩季　聯想市占率稱冠

聯想個人電腦上季出貨量冠全球。（大公報） 中評社香港7月11日電／大公報報導，全球傳統個人電腦（PC）市場在連續七個季度下滑後，連續兩季迎來正增長。據市場研究公司IDC報告顯示，第二季全球PC出貨量為6490萬台，按年上升3%，遠高於IDC在5月預測按年跌0.6%。



第二季全球PC出貨量中，聯想集團（00992）以1470萬部稱霸，按年升3.7%，市占率22.7%；第二位是惠普（HP），出貨量按年升1.8%至1370萬部；戴爾（Dell）則下跌2.4%至1010萬部排第三；蘋果出貨量錄得570萬部排第四，按年急升20.8%。



庫存減少 銷售價回升



IDC集團副總裁Ryan Reith表示，PC市場和其他技術市場一樣，由於成熟度和逆風因素，在短期內面臨挑戰。不過他指出，PC市場連續兩季錄得增長，加上圍繞人工智能電腦（AIPC）的大量市場炒作，以及商用市場換機周期等助攻，為PC帶來正面作用。



除商用市場更新周期外，IDC全球移動設備跟蹤公司研究經理Jitesh Ubrani表示，面向消費者的品牌、渠道的促銷活動等，亦有助推動PC領域發展。他認為，市場已擺脫去年因庫存過剩而帶來的低價態勢，反映由於配置更豐富和折扣減少，平均銷售價格也將有所增長。