【
大
中
小
】 【
打 印
】
緬甸警方在撣邦繳獲603公斤冰毒
http://www.CRNTT.com
2024-07-11 12:52:50
中評社北京7月11日電／據新華社報導，據緬甸通訊社10日報導，緬甸警方日前在撣邦繳獲603公斤冰毒。
報導說，緬甸緝毒警察在接到線報後於8日在撣邦一輛汽車內繳獲這批毒品，並逮捕一名犯罪嫌疑人。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人，並對案件展開進一步調查。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
緬甸將中國農曆新年定為公共假日
(2024-07-09 12:43:57)
150名在緬甸跨境電詐犯罪嫌疑人被移交中方
(2024-06-18 16:31:53)
中緬研究人員在緬甸發現魚類新種
(2024-06-08 16:27:43)
紀念中緬建交74周年助學捐贈活動舉行
(2024-06-07 16:44:14)
緬甸若開邦發現蛇類新種
(2024-05-09 15:53:00)
緬甸經歷有記錄以來最熱的4月
(2024-05-04 11:21:36)
日媒關注：南部戰區在中緬邊境實兵實彈演習
(2024-04-19 11:56:43)
緬甸戰略與國際問題研究所成立中國研究中心
(2024-04-13 13:07:15)
緬甸反對派出動無人機攻擊軍政府軍事設施
(2024-04-04 17:16:35)
緬甸仰光省發生炸彈爆炸事件致3人死亡
(2024-03-31 12:39:18)