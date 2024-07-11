緬甸警方在撣邦繳獲603公斤冰毒

中評社北京7月11日電／據新華社報導，據緬甸通訊社10日報導，緬甸警方日前在撣邦繳獲603公斤冰毒。



報導說，緬甸緝毒警察在接到線報後於8日在撣邦一輛汽車內繳獲這批毒品，並逮捕一名犯罪嫌疑人。相關部門已依法起訴犯罪嫌疑人，並對案件展開進一步調查。