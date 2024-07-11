全球銀行資本排名　內銀囊括前四

按一級資本排名計算，全球前四大銀行都是來自中國。（大公報） 中評社香港7月11日電／大公報報導，中國大型銀行以規模而論在全球銀行業的主導位置日益增強。國際金融雜誌《銀行家》公布全球1000強銀行排名，以一級資本計算，十大銀行中內銀就占了6間。工商銀行（01398）、建設銀行（00939）、農業銀行（01288）和中國銀行（03988）今年繼續為全球首四大銀行。其中，工商銀行的一級資本為5234億美元，較外資行排名首位的摩根大通超出近1倍。



根據報告，工商銀行的一級資本同比增長5.25%，建設銀行增長8.15%，農業銀行增長6%，中國銀行則增長6.04%。至於另外兩家晉身十大的中資銀行，交通銀行（03328）和招商銀行（03968）分別排名第九和第十位，當中招商銀行的一級資本同比急增12.58%，超越了去年排名前十中唯一的歐洲銀行匯豐控股（00005），所以目前首十名全是來自中國和美國的銀行。



內銀稅前利潤 占全球1／4



然而從資產規模來看，匯豐銀行仍是全球第七大銀行。另有兩家歐洲銀行法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行也位列前十。《銀行家》表示，雖然中國經濟及其銀行前景仍不平坦而且情況獨特，但中國大型銀行以規模而論，在全球銀行業的主導位置日益增強，值得更密切關注。事實上，按一級資本計，郵政儲蓄銀行（01658）也位處榜單前列，排名第12位，進一步展示了中國銀行業整體的強勁實力。



經過多年低迷後，利率收入飆升推動了許多銀行市場的利潤增長。《銀行家》的數據指出，部分銀行在2023年的稅前利潤達到了有紀錄以來的最高水平。全球銀行業稅前利潤總額為1.53萬億美元，比以前整體平均增長了14%。中國銀行業在稅前利潤方面也表現出色，2023年稅前利潤達到3919億美元，占全球1000強銀行稅前利潤總額的四分之一以上，這可凸顯中國銀行業在全球金融市場的重要地位。



摩通利潤增長 破美銀行業紀錄



至於歐洲，稅前利潤大幅增長41%，當中瑞士和意大利市場分別增長155%和72%。美國方面，摩根大通的稅前利潤為紀錄新高的616億美元，比去年增長33%。此為美國銀行業有史以來最高的稅前利潤。



不過，西歐銀行的股本回報率（ROE）和資本回報率（ROC）高於北美和中國銀行，這在近幾年並不常見。西歐銀行去年的ROE達到10.97%，ROC達到12.85%，而北美銀行分別為10%和11.76%，中國銀行分別為9.05%和9.22%。