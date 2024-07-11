仲量聯行：新盤減價戰持續　樓價料跌10%

仲量聯行香港主席曾煥平（左二）表示，下半年中小型住宅樓價看跌。（大公報） 中評社香港7月11日電／大公報報導，高息環境下，發展商積極賣樓套現，導致二手價量受壓。仲量聯行指，今年首5個月樓價累跌1.7%，由於新盤減價戰持續，料下半年樓價再跌7至8%，全年跌約10%。該行呼籲特區政府推出救市措施，包括提供低息貸款協助首置客上車。



仲量聯行香港主席曾煥平表示，內地買家於撤辣後湧入本港樓市，為市場帶來新需求，惟本地買家受到高息影響，置業欲減弱，加上物業估值下滑，銀行收緊按揭審批，對依賴貸款入市的買家造成影響。



冀推措施穩定樓市



展望未來，他認為樓市有危有機，觀察到近期住宅租賃表現強勁，反映住屋需求龐大，租金上升可吸引投資者入市。再者，人民幣貶值的預期，將促使更多內地資金流入香港購房，“撤辣”後內地客入市成本已大幅降低，料可吸引有關資金投入香港。



今年截至3月，金管局公布負資產住宅按揭貸款約3.2萬宗。曾煥平指出，有關數字不包括二按及財務公司借貸，若計算在內，負資產將額外多出2萬宗，即合共約5.2萬宗，假設今年全年樓價跌10%，負資產將新增約4.5萬宗，料年底撲10萬宗。



曾煥平續說，樓價已連跌3年，須正視樓市的風險，建議特區政府推出救市措施，包括成立專責小組評估樓市風險，制定措施以降低風險；向首置人士提供低息或免息貸款；及將住宅物業納入新資本投資入境計劃的投資範圍。他又謂，下半年尚有大批新盤落成，面對估價不足，買家需“抬錢”上會，呼籲金管局與銀行商討協助買家上會。